Lo scorso mese il team di Google ha annunciato l’introduzione di una nuova importante funzionalità relativa a Google Drive: ci riferiamo alla possibilità di sfruttare un dito o un pennino stilo per aggiungere delle annotazioni ad un file PDF o per evidenziare una parte.

Si tratta di una funzionalità che risulterà sicuramente gradita a chi desidera sfruttare il proprio dispositivo Android per lavorare in mobilità, il tutto senza rinunciare alla semplicità.

Ecco come migliora Google Drive su Android

Per sfruttare tale novità è sufficiente seguire questi passaggi:

aprire l’applicazione Google Drive su un dispositivo Android per accedere alla modalità di anteprima, aprire il PDF che si desidera annotare nell’angolo in basso a destra, toccare il pulsante Annota si apre una barra degli strumenti con più strumenti di annotazione (è possibile usare un pennino stilo o il dito per selezionare uno strumento di annotazione) è possibile salvare il PDF originale o crearne una nuova copia con un nuovo nome (se si salva una nuova copia, quello originale rimane non contrassegnato)

Per quanto riguarda la barra degli strumenti, sugli smartphone si troverà in basso e potrà essere spostata anche verso l’alto mentre sui tablet si posizionerà a destra e potrà essere spostata a sinistra.

Lo strumento penna è disponibile in 4 colori (rosso, nero, blu e verde), con larghezze del tratto che vanno da 8 a 40 pixel mentre l’evidenziatore è disponibile in giallo, verde, blu o viola. La gomma rimuove interi tratti, per ogni modifica apportata c’è un tasto per annullare o ripetere e c’è la possibilità di nascondere tutti i segni.

La possibilità di disegnare ed evidenziare i PDF è in fase di implementazione per tutti gli utenti ed è disponibile con la versione 2.23.081.2 di Google Drive per Android. Potete scaricarla da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: