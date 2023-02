Google Drive non è solo uno dei servizi più popolari tra quelli offerti dal colosso di Mountain View ma anche uno dei più utili e ciò sia in ambito privato che lavorativo e, pertanto, non c’è da stupirsi se il suo team di sviluppatori sia costantemente impegnato in un lavoro di miglioramento e di introduzione di nuove funzionalità.

Ebbene, nelle scorse ore Google ha annunciato l’implementazione di una nuova funzionalità in Google Drive sui dispositivi basati su Android: stiamo parlando della possibilità di sfruttare un dito o un pennino stilo per aggiungere delle annotazioni ad un file PDF.

Ecco come migliora Google Drive per Android

Così come viene spiegato dal colosso di Mountain View, gli utenti possono ora usare il dito o un pennino stilo per scrivere liberamente annotazioni su un file mostrato nella schermata di anteprima di Google Drive sui dispositivi Android.

Queste annotazioni possono essere salvate nel file se si tratta di un PDF oppure è possibile creare una copia PDF del file con le annotazioni salvate.

Ecco come fare per sfruttare questa nuova funzionalità:

aprire l’applicazione Google Drive su un dispositivo Android per accedere alla modalità di anteprima, aprire il PDF che si desidera annotare nell’angolo in basso a destra, toccare il pulsante Annota si apre una barra degli strumenti con più strumenti di annotazione (è possibile usare un pennino stilo o il dito per selezionare uno strumento di annotazione) è possibile salvare il PDF originale o crearne una nuova copia con un nuovo nome (se si salva una nuova copia, quello originale rimane non contrassegnato)

Tra gli strumenti disponibili vi sono una penna e un evidenziatore (con pennelli di diverse dimensioni e vari colori), una gomma e la possibilità di mostrare o nascondere le annotazioni senza cancellarle.

L’app Google Drive per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: