In vista del lancio di OnePlus Ace 2V, l’azienda ha deciso di solleticare la curiosità del settore pubblicando le caratteristiche principali dello smartphone.

Un’immagine promozionale pubblicata dal presidente di OnePlus Li Jie Louis ha rivelato le configurazioni base di OnePlus Ace 2V (OnePlus Nord 3).

Ecco le configurazioni base e “pro” di OnePlus Nord 3

Tramite il suo account Weibo la società ha già confermato che Ace 2V adotta il chipset Dimensity 9000 abbinato a RAM LPDDR5x e memoria per l’archiviazione UFS 3.1.

Li Jie Louis oggi rivela che la variante base di OnePlus Ace 2V includerà 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre il modello superiore includerà 16 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

La società aveva già confermato che non avrebbe offerto OnePlus Ace 2V nella configurazione da 8 GB + 128 GB come molti altri marchi che offrono ancora questa configurazione per il modello base dei loro smartphone di fascia medio-alta.

OnePlus Ace 2 con il SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1 è stato annunciato a febbraio in Cina nelle stesse due configurazioni, ma non è chiaro se ce ne saranno altre. OnePlus Ace 2V verrà presentato in Cina il 7 marzo e secondo le ultime indiscrezioni verrebbe commercializzato come OnePlus Nord 3 nel mercato globale.

