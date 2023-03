Di tanto in tanto la Rete ci regala qualche chicca per gli appassionati di tecnologia e spesso è la piattaforma eBay ad essere la protagonista di queste curiose apparizioni, come ad esempio quella relativa ad un prototipo di Google Pixel 6.

Il colosso di Mountain View, così come gli altri principali produttori di smartphone, in fase di progettazione dei nuovi modelli spesso realizza delle possibili alternative, in modo da scegliere poi quale tra le varie può essere ritenuta quella più adatta per la produzione di massa e la successiva commercializzazione.

Su eBay un prototipo di Google Pixel 6

Ebbene, uno dei presunti prototipi di Google Pixel 6 è quello che è apparso su eBay, permettendoci così di scoprire il suo design.

Il modello in questione viene definito “Google Pixel 6 EVT Prototype” e dovrebbe avere 128 GB di memoria di archiviazione, con colorazione “Stormy Black”.

A dire del venditore, sarebbe venuto in possesso di questo prototipo non direttamente da Google ma da una terza parte, dalla quale lo avrebbe acquistao per errore, ritenendolo un “normale” Google Pixel 6 e trovandosi invece tra le mani un dispositivo in fase di test di convalida ingegneristica.

E se vi state chiedendo a quale cifra siano arrivate le offerte, la risposta è 1.000 dollari, probabilmente peraltro nemmeno molto alta se si considera che si parla di un dispositivo che dovrebbe avere le carte in regola per fare la felicità dei collezionisti.

In sostanza, Google (già protagonista in passato di fatti simili) sembra avere qualche problema a gestire i vari prototipi che realizza e ad assicurarsi che non finiscano nelle mani sbagliate (c’è da considerare che potrebbero anche mettere a rischio dei segreti industriali).

Ricordiamo che Google Pixel 6 non è più disponibile sullo store ufficiale del colosso di Mountain View, che oramai vende la serie Google Pixel 7 e Google Pixel 6a.

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Google del mese