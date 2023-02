Dopo la campagna pubblicitaria online e a New York dello scorso anno, Google sta rendendo Rich Communication Services (RCS) ancora più orientato al consumatore mettendo in evidenza il nome dello standard nell’app Google Messaggi per Android.

Quando è stato lanciato per la prima volta diversi anni fa, Google Messaggi ha descritto RCS come una “funzionalità di chat”, ma per migliorare la consapevolezza e l’educazione degli utenti, l’app Messaggi ora sta rinominando questa funzionalità in “Chat RCS”.

L’app Google Messaggi inizia ad adottare la terminologia RCS

In quest’ottica la dicitura “Abilita funzionalità chat” diventa molto più chiara poiché sta diventando “Attiva chat RCS” e soprattutto il suggerimento “Messaggio chat” nel campo di testo di una conversazione sta cambiando in “Messaggio RCS”, inoltre anche la dicitura “Chattando con [utente]” sta diventando “Chat RCS con [utente]”.

Previous Next Fullscreen

La scelta di Google di evidenziare il marchio RCS nell’app Messaggi appare sensata, in quanto la dicitura “funzioni di chat” era troppo generica e confusionaria, anche per l’esistenza di Google Chat.

Google ha confermato oggi che questa modifica è attualmente in fase di implementazione per gli utenti iscritti alla beta aperta dell’app Google Messaggi, alla quale è possibile accedervi tramite questa pagina, tuttavia il colosso di Mountain View ha aggiunto che andando avanti sempre più utenti vedranno il termine “RCS” nell’app.

Leggi anche: Vodafone e Google avviano una nuova collaborazione in Europa