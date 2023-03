FOSSiBOT, nuovo brand specializzato nella produzione di rugged phone, rugged tablet e power station portatili, ha annunciato oggi il lancio di FOSSiBOT F101, il suo primo smartphone resistente dotato di grande batteria. Nato nel mese di luglio del 2022, il brand è composto da un team di comprovata esperienza e ha già lanciato sul mercato, nel mese di novembre dello scorso anno, FOSSiBOT F2400, la sua prima power station portatile.

FOSSiBOT F101, grande batteria ma non solo

FOSSiBOT F101 è un rugged phone con tutte le certificazioni del caso, IP68/IP69/MIL-STD-810G, che ne garantiscono la resistenza ad acqua, polvere e cadute più o meno rovinose. Nella parte posteriore del dispositivo spicca una grande griglia circolare, posta in mezzo al comparto fotografico. Si tratta della protezione per il grande speaker (36 millimetri di diametro) con una cavità sonora da 11,5 cc, una potenza massima di 3,5 watt in gradi di raggiungere i 123 decibel, il risultato più alto mai raggiunto da uno smartphone.

FOSSiBOT F101 non è solo questo, ma anche un grande battery phone, vista la presenza di una batteria da ben 10.600 mAh che garantisce quasi 44 giorni di autonomia in stand-by, un grandissimo risultato. parte del merito per una autonomia così elevata vanno allo schermo HD+ da 5,45 pollici e al chipset MediaTek Helio A22, con CPU quad core, performante ma non particolarmente energivoro.

Sotto la scocca troviamo 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, che può essere espansa con microSD fino a 128 GB. Nella parte frontale trova posto una fotocamera da 8 megapixel mentre sul retro troviamo una tripla fotocamera, con sensore principale da 24 megapixel con PDAF, e due sensori da 5 megapixel e 0,3 megapixel, per scattare foto di buona qualità in ogni situazione.

Il pezzo forte di FOSSiBOT F101 è indubbiamente il prezzo: modelli con una dotazione simile vengono venduti a circa 140/150 dollari ma secondo le prime informazioni disponibili FOSSiBOT è intenzionata a offrirlo a meno di 100 dollari in occasione della prima commercializzazione.

In attesa del via alle vendite, previsto a livello globale per il 20 marzo, potete registrarvi sul sito del produttore per provare a vincere uno dei sei FOSSiBOT F101 in palio. Per maggiori dettagli sullo smartphone vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale del produttore.

