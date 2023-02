Spotify annuncia che a partire da oggi sta riunendo l’icona del cuore e l’icona “Aggiungi alla playlist” in un unico pulsante “aggiungi” (+) che consente di salvare la musica nella propria libreria o di aggiungere brani a playlist specifiche.

Tramite un post sul blog ufficiale, la piattaforma spiega che durante la riproduzione basterà toccare la nuova icona una volta per salvare un brano o un podcast nei preferiti, dopodiché l’icona “+” diventerà un segno di spunta verde non appena il contenuto è stato salvato.

Con un tocco su quest’ultimo sarà quindi possibile aggiungere il contenuto a una o più playlist a scelta, inoltre il nuovo pulsante “+” consente di aggiungere interi album, playlist e audiolibri alla propria libreria.

Spotify unifica i pulsanti “Mi piace” e “Aggiungi alla playlist”

Spotify spiega che il nuovo pulsante offre agli utenti un modo più semplice per salvare la musica e i podcast preferiti, aggiungendo che dalla sua ricerca su come gli utenti sperimentali hanno utilizzato questa nuova funzionalità è emerso che il pulsante “+” ha contribuito a far risparmiare tempo e che il salvataggio di brani e podcast rende più probabile che gli utenti li ascoltino di nuovo.

Che piaccia o meno, il nuovo pulsante unificato è in fase di lancio a livello globale su Android e iOS da oggi e raggiungerà tutti gli utenti Spotify nelle prossime settimane.