Quattro anni fa, in occasione della Pokémon Press Conference, il team di The Pokémon Company ha annunciato un gioco chiamato Pokémon Sleep, del quale non si è più saputo nulla.

Ebbene, a quanto pare tale gioco non è stato abbandonato, così come tutto lasciava presumere e nelle scorse ore, durante l’evento Pokémon Presents, la popolare software house ha reso noto che Pokémon Sleep sarà disponibile a partire dalla prossima estate.

Cosa si potrà fare con Pokémon Sleep

Pokémon Sleep è un gioco (o un’app) che è in grado di analizzare il sonno dell’utente e, se si dorme abbastanza, mostrerà diversi Pokémon attorno a uno Snorlax e i mostriciattoli differiranno in base al tipo di sonno.

Ecco come viene descritto sul sito ufficiale:

Ti ritrovi a lottare per essere energico al mattino? La solita routine della buonanotte è diventata noiosa? Ora puoi trasformare il tuo sonno in divertimento con Pokémon Sleep! Giocare a questo gioco è semplice: basta posizionare lo smartphone vicino al cuscino, quindi andare a dormire. La tua avventura si svolge su una piccola isola dove svolgerai ricerche su come dormono i Pokémon. Lavorerai con il grande Snorlax che vive sull’isola e Neroli, un professore che sta studiando gli stili di sonno dei Pokémon.

Non mancheranno dei Pokémon rari, che rappresentano degli stili di sonno rari e, pertanto, l’obiettivo degli utenti sarà quello di trovare questi speciali personaggi.

Senza dubbio il monitoraggio del sonno con un telefono potrebbe rappresentare una vera e propria impresa quando si parla di bambini, che finirebbero per distrarsi con lo smartphone posizionato sul cuscino ed è per tale motivo che gli interessati potranno anche acquistare un Pokémon GO Plus +, un accessorio che si connetterà tramite Bluetooth e sarà in grado eseguire il tracciamento, il tutto con un ingombro più ridotto.

Il lancio di Pokémon GO Plus + è previsto per il 14 luglio 2023 e tale data rappresenta un indizio su quando Pokémon Sleep potrebbe essere rilasciato nel corso della prossima estate.

Saranno certamente in tanti ad essere curiosi di scoprire questo gioco che ha richiesto ben 4 anni di lavoro per essere pronto.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.