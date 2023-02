Negli ultimi mesi bisogna riconoscere il merito al team di sviluppatori di Android Auto di essersi messo duramente al lavoro per migliorare questa piattaforma che, pur non rientrando tra i prodotti più cari a Google, di recente è stata protagonista di una vera e propria trasformazione.

Dopo il rilascio dell’attesa nuova versione dell’interfaccia, nome in codice Coolwalk, gli sviluppatori hanno continuato ad apportare altre piccole modifiche più o meno importanti, come ad esempio i suggerimenti intelligenti o il miglioramento del supporto a Google Maps.

Ricordiamo che Android Auto è la soluzione studiata da Google per mettere a disposizione degli utenti un assistente per i propri spostamenti, appositamente realizzato con l’obiettivo di consentire al conducente di un veicolo di mantenere la concentrazione sulla strada, sfruttando Google Assistant per la gestione degli aspetti multimediali e delle comunicazioni con i propri contatti.

Disponibile Android Auto 9.0 in versione stabile

E così, a distanza di una settimana dal rilascio della versione 9.0 beta, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso che è arrivato il momento di mettere a disposizione di tutti gli utenti la release stabile dell’applicazione.

Purtroppo gli sviluppatori continuano ad essere piuttosto riservati sulle novità che vengono introdotte man mano con le varie release della piattaforma e anche per quanto riguarda la versione 9.0 Google non fornisce particolari informazioni su ciò che gli utenti possono attendersi.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, le principali modifiche introdotte con la versione 9.0 dovrebbero essere relative al codice e, quindi, non visibili direttamente per gli utenti, che nel complesso dovrebbero poter beneficiare di una piattaforma più ottimizzata.

Come scaricare la nuova versione

Se desiderate provare la versione 9.0.6308 di Android Auto potete sfruttare APK Mirror per scaricare il relativo file APK e quindi installarlo manualmente (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app può anche essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: