Huawei ha avviato il rilascio di una nuova funzionalità che consente agli utenti di disinstallare le app di sistema, anche se per il momento questa opzione è disponibile per una ristretta cerchia di dispositivi e va ad intaccare solo alcune delle applicazioni preinstallate.

La maggior parte degli smartphone vengono immessi sul mercato con una serie di applicazioni di sistema che è impossibile disinstallare. Alcuni produttori permettono di disabilitare alcune di queste applicazioni, ma nella maggior parte dei casi occorrerà mantenerle nel sistema anche se si decide di optare per un’applicazione di terze parti utile allo stesso scopo.

Della possibilità di disinstallare le app di sistema sugli smartphone Huawei si è parlato già qualche settimana fa e il produttore sembra aver avviato il rollout di questa funzionalità. Si tratta di un enorme cambiamento per i possessori dei dispositivi di questo brand, che potranno ora esercitare un maggiore controllo sulle applicazioni installate e liberare spazio sulla memoria interna, anche se applicazioni essenziali come la fotocamera, il dialer telefonico e la galleria non possono essere disinstallate.

La disinstallazione delle app di sistema arriva su Huawei Mate 50

Al momento questa funzione è stata rilasciata soltanto per gli smartphone della famiglia Huawei Mate 50 (qui la nostra recensione di Mate 50 Pro) e consente di disinstallare app di sistema come temi, orologio, calendario e molte altre. Si tratta di un rollout iniziale che, a detta del produttore, interesserà un maggior numero di dispositivi nei prossimi mesi.

Per disinstallare un’app di sistema basterà eseguire la classica procedura utilizzata per cancellare qualunque altra applicazione, con la differenza che l’app interessata verrà spostata nello memoria interna di sistema, disabilitandola. In seguito, è possibile reinstallare l’app dal menu Impostazioni per riabilitarla e utilizzarla nuovamente.

Per il momento questa funzione verrà rilasciata soltanto sugli smartphone con a bordo HarmonyOS, ma in futuro potrebbe essere portata anche sugli smartphone venduti a livello globale con a bordo la EMUI 13.