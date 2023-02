Huawei si prepara a introdurre un cambiamento a dir poco radicale per quanto riguarda i suoi smartphone e più in particolare l’aspetto software e la gestione delle applicazioni.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, infatti, il colosso della tecnologia avrebbe deciso di consentire agli utenti di rimuovere le applicazioni di sistema dal menu delle app o dalla schermata principale (cosa che al momento è possibile fare solo per le applicazioni di terze parti scaricate dallo store).

Una modifica quasi epocale per gli smartphone di Huawei

Ricordiamo che la maggior parte degli smartphone arriva sul mercato con una serie di applicazioni pre-installate, scelte ovviamente dal relativo produttore e che in genere sono realizzate dallo stesso, in modo da favorire i suoi servizi e alcune di queste app possono essere disabilitate ma non disinstallate.

Ebbene, Huawei avrebbe deciso di consentire agli utenti di disinstallare le sue applicazioni di sistema dagli smartphone e ciò sarà possibile in quanto il produttore ha studiato un’apposita soluzione al riguardo: le app di sistema che vengono rimosse dal telefono verranno archiviate in una sezione separata, con la possibilità di essere trovate nelle Impostazioni delle applicazioni.

In pratica, tutte le app avranno una sorta di opzione di ripristino, grazie alla quale gli utenti avranno sempre la possibilità di reinstallarle.

Rispetto alla disabilitazione, questa nuova funzionalità farà risparmiare spazio di archiviazione non necessario e libererà il telefono dall’esecuzione di processi in background.

Al momento non vi sono informazioni su quando Huawei potrebbe implementare questa novità ma tale ennesima anticipazione ci conferma il team di sviluppatori del colosso cinese sta sperimentando diverse nuove funzioni in HarmonyOS.

Probabilmente questa funzionalità farà il suo esordio in Cina con HarmonyOS 3, per poi sbarcare negli smartphone venduti a livello globale con l’interfaccia personalizzata EMUI 13. Staremo a vedere.

