Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato nelle ultime ore il lancio di un nuovo servizio in abbonamento per le proprie piattaforme Facebook e Instagram (come emerso a inizio mese), Meta Verified si rivolge principalmente ai creator emergenti con lo scopo di aiutarli a far crescere le proprie community grazie ad una serie di vantaggi. Scopriamo insieme in cosa consiste il nuovo piano in abbonamento.

Verifica, protezione dell’account, visibilità, questo e altro grazie a Meta Verified

Zuckerberg ha presentato il nuovo servizio i abbonamento Meta Verified con le seguenti parole:

Un servizio in abbonamento che ti consente di verificare il tuo account con un ID governativo, ottenere un badge blu, ottenere una protezione aggiuntiva contro la rappresentazione contro gli account che affermano di essere te e ottenere l’accesso diretto all’assistenza clienti. Questa nuova funzionalità riguarda l’aumento dell’autenticità e della sicurezza dei nostri servizi.

Si tratta di un nuovo abbonamento che si prefigge l’obbiettivo di aiutare i creator emergenti a creare una propria community attraverso Facebook e Instagram; secondo l’azienda sono state richieste a più riprese maggiori funzioni per aumentare la visibilità dei profili in questione, motivo per cui nasce ora il nuovo servizio in abbonamento.

Di seguito i vantaggi esclusivi a cui si avrà diritto, abbonandosi a Meta Verified:

Verifica -> conferma dell’identità attraverso un documento di riconoscimento governativo e conseguente rilascio della spunta blu

Protezione -> monitoraggio di eventuali imitatori per i profili in crescita

Assistenza -> accesso all’assistenza tramite persona dedicata per tutti i problemi comuni relativi all’account

Visibilità -> maggiore risalto in alcune aree delle piattaforme quali ricerca, commenti e raccomandazioni

Funzionalità -> modi esclusivi per esprimersi

Per avere diritto a quanto sopra esposto, oltre ovviamente a pagare la cifra stabilita per l’abbonamento (ci arriveremo tra poco), bisogna comunque soddisfare alcuni requisiti quali avere almeno 18 anni e inviare un documento di riconoscimento governativo, la cui foto e identità corrispondano a quelle degli account Facebook e Instagram per i quali si fa richiesta.

Il nuovo servizio in abbonamento Meta Verified partirà entro la fine della settimana in corso, inizialmente limitato e in fase di test in Australia e Nuova Zelanda, per poi raggiungere altri paesi; l’abbonamento sarà acquistabile direttamente tramite Facebook o Instagram con alcune differenze di prezzo: abbonandosi tramite web infatti il servizio avrà un costo di 11,99 dollari al mese, mentre per acquistare l’abbonamento tramite le applicazioni per Android e iOS, sarà necessario un pagamento mensile di 14,99 dollari. Ovviamente i costi sopra citati copriranno il servizio di abbonamento per entrambe le piattaforme.

