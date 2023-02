Google Maps è uno dei servizi cardine dell’esperienza Google e, di fatto, è considerato lo standard con il quale le altre applicazioni della concorrenza simili si devono confrontare. Per via della sua importanza è presente su una moltitudine eterogenea di dispositivi dunque spesso le sue iterazioni vengono aggiornate per stare al passo con le innovazioni tecnologiche di questi ultimi.

È il caso della variante per smartwatch Wear OS che negli ultimi tempi era stata spesso trascurata, così come l’intero settore, e che adesso si aggiorna introducendo il supporto all’always on display e alcune correzioni all’interfaccia utente.

Finora la maggior parte delle applicazioni presenti sul sistema operativo per smartwatch di Google non è stata in grado di offrire un’esperienza coerente e omogenea che sfruttasse lo schermo sempre attivo dei dispositivi più recenti, tra i quali Pixel Watch. Spesso, infatti, il risultato che si ottiene è una semplice schermata che mostra l’ora e non un’interfaccia dedicata.

Benché gli utenti Android abbiano imparato col tempo a convivere con la lentezza degli sviluppatori di terze parti (fatta eccezione per i più virtuosi), era strano ritrovare in un’applicazione di Google, come Maps, un simile comportamento.

Google Maps per Wear OS: ecco, finalmente, il supporto all’always on display

Ebbene, in questi giorni il colosso ha rilasciato un aggiornamento per dispositivi Wear OS 3 e Pixel Watch che implementa un always on display dinamico in grado di continuare a mostrare le indicazioni di navigazione anche a schermo spento.

In virtù dell’aggiornamento, adesso sarà possibile visualizzare le indicazioni di navigazione in modalità “Lista” o “Mappa” che è possibile alternare cliccando l’icona della mappa o della freccia; il tutto con un’interfaccia che si allinea ai dettami del Material You e rimane attiva anche con l’always on display.

Sebbene Google Maps per Wear OS 3 si stia aggiornando in queste settimane alla versione 11.65, l’introduzione delle suddette novità avverrà con un aggiornamento lato server dunque potrebbe anche non esser necessaria l’ultima versione dell’applicazione per riceverle.

Allo stato attuale ancora fin troppe applicazioni proprietarie di Big G non possono contare sul supporto all’always on display su Wear OS dunque ci auspichiamo che il colosso possa invertire questo trend il più presto possibile.

