Dopo le passate collaborazioni con brand di film, anime e gaming, oggi Realme presenta la sua partnership con Coca-Cola, uno dei brand più storici e iconici di sempre, per offrire un’edizione limitata dello smartphone Realme 10 Pro 5G.

Il design della parte posteriore di questa edizione “gasata” di Realme 10 Pro 5G è ispirato agli elementi caratteristici di Coca-Cola con un contrasto tra nero e rosso e un design asimmetrico del logo immediatamente riconoscibile. La resa del metallo opaco offre un tocco elegante al dispositivo e lo rende al contempo resistente ai graffi e alle impronte digitali.

Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition stuzzica collezionisti e fan

Ovviamente anche l’interfaccia dello smartphone Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition è completamente personalizzata Coca-Cola, dal blocco schermo all’effetto di ricarica dinamica, dalle icone alle suonerie ai suoni di notifica, come ad esempio il rumore delle bollicine quando si stappa una bottiglia della bevanda, fino ai filtri Cola anni ’80.

L’edizione Coca-Cola di Realme 10 Pro 5G presenta un cofanetto deluxe personalizzato che include anche altri prodotti griffati come l’estrattore per la SIM, una statuetta realmeow Coca-Cola, adesivi e una card personalizzata della Limited Edition.

Lo smartphone Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition sarà disponibile in India, Thailandia, Indonesia, Malesia e Filippine e non verrà commercializzato in Europa.

