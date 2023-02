Ha meno di un anno sulle spalle, ma grazie all’offerta a disposizione in queste ore potete portarvelo a casa con quasi 500 euro di sconto. Stiamo parlando di Xiaomi 12, uno smartphone di fascia alta lanciato nel mese di marzo 2022 con una scheda tecnica davvero niente male, soprattutto se consideriamo l’attuale prezzo di vendita.

Xiaomi 12 è in offerta a meno di metà prezzo in versione 8-256 GB

Xiaomi 12 è il modello intermedio della famiglia, che viene completata da Xiaomi 12X e Xiaomi 12 Pro, e mette a disposizione specifiche tecniche di alta fascia, capeggiate dal SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna UFS 3.1 (nella versione in offerta). A bordo anche un display OLED da 6,28 pollici a risoluzione Full-HD+ (2400 x 1080 pixel), con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 1100 nit, Dolby Vision e HDR10+: la diagonale non esagerata, complici anche i bordi sottili, lo rende adatto a chi non si trova bene con i prodotti dalle ampie dimensioni.

Il comparto fotografico di Xiaomi 12 comprende un totale di quattro fotocamere: a quella anteriore da 32 MP, integrata in un piccolo foro nello schermo e dedicata a selfie e videochiamate, si aggiunge la tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP (Sony IMX766), ultra-grandangolare da 13 MP (con 123° di FoV) e sensore da 5 MP per zoom (2x ottico) e macro. La connettività risulta completa, a eccezione della porta per il jack audio da 3,5 mm: a bordo abbiamo infatti 5G dual SIM, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C. Chiude la scheda tecnica dello smartphone la batteria da 4500 mAh, compatibile con la ricarica rapida con cavo da 67 W e wireless da 50 W.

Xiaomi 12 è stato presentato in Cina a fine dicembre 2021, ma è stato lanciato sul mercato italiano nel mese di marzo 2022 in due versioni: quella da 8-256 GB, che risulta attualmente in offerta, ha un prezzo consigliato di 899,90 euro. Attualmente potete acquistarla in sconto su eBay a meno di metà prezzo, a 429 euro. Se siete interessati potete cliccare sul link qui in basso, mentre per indecisioni avete a disposizione la nostra recensione. Il venditore ha migliaia di feedback positivi, offre pagamento PayPal (con tre rate mensili, eventualmente) e tutte le garanzie del programma eBay Premium.

Acquista Xiaomi 12 in offerta

