Il servizio di ottimizzazione del gioco (GOS) di Samsung è un’app integrata che limita la CPU e la GPU dello smartphone durante lunghe sessioni di gioco in modo che il dispositivo non si surriscaldi eccessivamente e non prosciughi la batteria in poco tempo.

Dal momento che GOS riduce la risoluzione dello schermo e le prestazioni del gioco, a suo tempo Samsung decise di lasciare la scelta all’utente aggiungendo un apposito interruttore nelle opzioni.

La situazione è successivamente cambiata con l’aggiornamento a One UI 4.0, ma ora sembra che l’opzione sia tornata nella gamma Samsung Galaxy S23 da poco presentata.

Il game booster torna sulla gamma Samsung Galaxy S23

Lo screenshot qui sotto catturato su un Galaxy S23 mostra l’opzione Game Booster Labs con la relativa descrizione di Samsung che tuttavia non appare molto convinta.

Questa opzione non era subito disponibile al lancio, eppure il sistema di raffreddamento di Samsung Galaxy S23 è presumibilmente 1,6 volte migliore di quello di Samsung Galaxy S22 e secondo quanto riferito il sistema di raffreddamento del Galaxy S23+ è 2,8 volte più efficiente rispetto a quello di Galaxy S22+, mentre quello del Galaxy S23 Ultra dovrebbe essere 2,3 volte più efficiente rispetto a quello del Galaxy S22 Ultra.

Leggi anche: Migliori smartphone per giocare