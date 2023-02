Samsung Galaxy S23: appena presentati ma già disponibili su Amazon

Si è appena concluso l’evento Samsung Unpacked 2023, occasione con cui il produttore sudcoreano Samsung sta presentando al mondo i nuovi dispositivi facenti parte del proprio ecosistema, tra cui trovano posto i nuovi Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra.

Se sul sito ufficiale del colosso sudcoreano gli smartphone risultino preordinabili, il colosso dell’e-commerce Amazon si è mosso veloce, mettendo immediatamente in vendita i dispositivi in tutte le colorazioni e in tutte le configurazioni di memoria disponibili.

Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra già acquistabili su Amazon

I nuovi Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra di Samsung sono finalmente ufficiali, mettendo fine ad una interminabile sequenza di rumor che, in fin dei conti, ci avevano preso in pieno.

Gli smartphone sono già pre-ordinabili sul sito ufficiale di Samsung ma la vera notizia è che Amazon ha corso veloce, proponendo in vendita gli smartphone sin dalle ore 19:00 momento in cui è scaduto l’embargo fissato dal colosso sudcoreano. Inoltre, tutti e tre i modelli e in tutte le rispettive configurazioni/colorazioni, risultano acquistabili con disponibilità immediata (almeno al momento della stesura di questo articolo).

I link che vi abbiamo suggerito, propongono i due modelli “base” Galaxy S23 e Galaxy S23+ in colorazione Phantom Black, mentre il modello top Galaxy S23 Ultra nella colorazione Green. Ricordiamo che i tre smartphone sono commercializzati in quattro colorazioni (Phantom Black, Cream, Lavender e Green), identiche per i tre modelli.

Vi segnaliamo, inoltre, che qualora acquistiate questi smartphone su Amazon, riceverete un caricabatterie incluso (nello specifico si tratta di questo prodotto, ovvero il Samsung EP-TA800NBEGEU da 25 W) e 90 giorni di Amazon Music Unlimited (acquistando uno dei tre smartphome tra oggi, 1 febbraio, e il 25 febbraio e riscattando la promozione).

Infine, anche acquistando su Amazon potetrete partecipare alla PROMO CASHBACK di Samsung, anche se, per forza di cose, essa non potrà essere sfruttata sul modello Ultra da 1 TB che, come detto, non ha disponibilità entro i termini previsti dalla promozione). Di seguito vi riproponiamo il testo della promozione: