Non avrà i servizi Google, ma visto l’ottimo prezzo vale la pena considerarlo: stiamo parlando di Huawei MatePad in versione 2022, disponibile in offerta su Amazon proprio in queste ore con un ribasso intorno al 30%. Vediamo come approfittarne per acquistare in promozione un buon tablet a meno di 200 euro.

Huawei MatePad (2022) è in offerta su Amazon

Se state cercando un nuovo tablet da 10 pollici e volete spendere meno di 200 euro, questa potrebbe essere l’offerta che fa per voi, soprattutto se non ritenete fondamentale disporre dei servizi Google a bordo. Huawei MatePad 10.4 (2022) è in offerta su Amazon in queste ore: mette a disposizione uno schermo IPS da 10,4 pollici a risoluzione 2K (2000 x 1200 pixel) compatibile con il pennino Huawei M-Pencil di 2a generazione (non incluso), e il SoC Kirin 710A octa-core (con GPU Mali G51) affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (espandibile con microSD).

Troviamo poi una fotocamera posteriore con sensore da 13 MP con autofocus e flash LED e una fotocamera anteriore da 8 MP per selfie e videochiamate (con focus fisso), ma anche un sistema audio quad-speaker messo a punto da Harman Kardon che garantisce una buona esperienza sonora per film e musica. Il sistema operativo HarmonyOS 2 integra Huawei Mobile Services, AppGallery per il download delle app e diverse funzionalità pensate per il multitasking, tra le quali il sistema Multi-finestra, che consente di visualizzare fino a quattro applicazioni contemporaneamente. Completano il quadro la connettività Wi-Fi, Bluetooth 5.1 e GPS, la porta USB Type-C (2.0) e la batteria da 7250 mAh, che secondo il produttore garantisce una durata in standby fino a 28 giorni, oppure fino a 12 ore di riproduzione video a 1080p. La ricarica Huawei SuperCharge da 22,5 W richiede circa due ore e mezza.

Huawei MatePad 10.4 (2022) è stato lanciato in Italia lo scorso aprile al prezzo consigliato di 249,99 euro nella versione Wi-Fi da 4-64 GB, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon con uno sconto di 70 euro: potete portarvi a casa il tablet a 179 euro seguendo il link qui in basso, eventualmente dividendo la cifra in rate mensili senza interessi. Il caricabatterie è incluso nella confezione (ormai è meglio specificarlo).

Acquista Huawei MatePad (2022) in offerta

