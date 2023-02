In questi giorni è possibile ottenere SIM ho. Mobile in omaggio nelle edicole di alcune regioni d’Italia, come pubblicizzato anche attraverso i canali social dell’operatore virtuale. Quest’ultimo sta infatti promuovendo una campagna pubblicitaria sulla rivista TV Sorrisi e Canzoni, con la quale si può ottenere una SIM in regalo.

SIM ho. Mobile in regalo con TV Sorrisi e Canzoni

Altra novità per ho. Mobile dopo il lancio di ho+, il programma a pagamento che consente di ottenere alcuni vantaggi esclusivi ogni mese al costo di 1,99 euro (tra cui il passaggio da 30 a 60 Mbps). L’operatore virtuale di Vodafone sta pubblicizzando sull’ultimo numero di TV Sorrisi e Canzoni la sua offerta da 100 giga a partire da 6,99 euro al mese (attivabile solo con il passaggio da alcuni operatori selezionati, tra cui Iliad).

ho. Mobile sta approfittando di uno dei numeri più importanti della rivista (quello che precede il Festival di Sanremo, che si terrà la settimana prossima) non solo per promuovere le sue offerte, ma anche per regalare le sue SIM. A quanto pare, questo sembra avvenire solo in alcune regioni italiane: in base a quanto riportato da MondoMobileWeb si tratta di Abruzzo, Liguria, Trentino Alto Adige e Umbria, ma non possiamo escludere che l’iniziativa sia valida anche altrove.

Chi ottiene la SIM gratuitamente può poi procedere all’attivazione direttamente online scegliendo una qualsiasi delle offerte ho. Mobile presenti sul sito: la più conveniente è quella citata più in alto, che mette a disposizione 100 giga di Internet sotto rete 4G (con limite di 30 Mbps), oltre a chiamate e SMS illimitati verso tutti al costo di 6,99 euro al mese (con attivazione gratuita). L’offerta può essere sottoscritta solo da chi proviene da Iliad, Fastweb, Coop Voce e non solo. Chi vuole di più, con 1 euro aggiuntivo può attivare l’offerta da 150 giga.

Attiva la SIM sul sito ho. Mobile

