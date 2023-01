La notizia era nell’aria da qualche giorno, ma in queste ore è arrivata l’ufficialità. L’operatore virtuale ho. Mobile, di proprietà di Vodafone Italia, ha reso disponibile proprio in queste ore il nuovo programma a pagamento ho.+, con il quale è possibile ottenere alcuni vantaggi esclusivi tra cui sconti in partnership e un incremento del limite di velocità di download.

Negli ultimi giorni l’operatore ha dato un assaggio della novità sia tramite i propri canali social con dei post dedicati sia tramite la pubblicazione delle condizioni generali del programma sul proprio sito ufficiale. Ecco tutti i vantaggi dedicati a chi decide di attivare il programma.

Sconti con partner aderenti ogni mese

Con il nuovo programma a pagamento ho.+ ogni mese ai clienti ho. Mobile che ne effettuano l’attivazione o ne rinnovano l’adesione viene messa a disposizione una lista di sconti presso partner selezionati che si rinnovano ogni mese; tuttavia, come evidenziato nei termini di servizio, è possibile richiedere un solo codice sconto al mese utilizzabile entro la fine dello stesso. In caso di rinnovo del servizio, il mese successivo sarà possibile richiedere un altro codice sconto per lo stesso esercente, se disponibile, o per un altro con partnership attiva.

Per tutti gli utenti ho. mobile interessati, di seguito riportiamo un elenco di tutte le promozioni valide per il mese di gennaio 2023:

Sconto Adidas del 25% valido sui prodotti disponibili sia sul sito sia sull’app;

valido sui prodotti disponibili sia sul sito sia sull’app; Sconto Booking del 5% valido sulle prenotazioni nelle strutture aderenti all’iniziativa;

valido sulle prenotazioni nelle strutture aderenti all’iniziativa; Sconto Winelivery del valore di 10 euro , valido su una spesa minima di 45 euro;

, valido su una spesa minima di 45 euro; Sconto Dr.Max del valore 6 euro , valido su una spesa minima di 49 euro;

, valido su una spesa minima di 49 euro; Buono carburante Q8 del valore di 5 euro, valido su un rifornimento minimo di 30 euro presso tutti i distributori Q8 e Q8 Easy.

Per usufruire della scontistica è sufficiente recarsi nella sezione dedicata dell’app o farne richiesta direttamente nei punti vendita aderenti.

Velocità di navigazione raddoppiata con ho. Il Turbo

Oltre al catalogo di sconti aggiornati con cadenza mensile, è possibile usufruire di un aumento della velocità massima in download grazie al pacchetto, incluso nell’iniziativa, chiamato ho. Il Turbo.

Più nello specifico si parla di un raddoppio della velocità, quindi se l’offerta prevedesse una velocità di 30 Mbps (come tutte quelle attualmente attivabili), grazie alla promozione sarebbe possibile arrivare fino a un massimo di 60 Mbps. È bene ricordare che si tratta comunque di velocità nominali soggette a variazioni in base alla copertura della zona.

Come attivare l’abbonamento ho.+

Il nuovo programma ho.+ è disponibile e attivabile da tutti i clienti ho. mobile e ha un costo pari a 1,99 euro al mese. In occasione del lancio, il primo mese è totalmente gratuito, in modo tale da provare i benefici e capire eventualmente se rinnovare o meno.

È possibile procedere con l’attivazione in totale autonomia dall’applicazione ufficiale, previo aggiornamento all’ultima versione 1.12, rilasciata in queste ore, che sblocca una sezione dedicata al servizio con tutti i dettagli del caso. In alternativa, per i non avvezzi alla tecnologia, il programma può essere attivato anche contattando gratuitamente il numero 192121. Nel caso in cui si provenga da un altro operatore e si voglia effettuare la portabilità ad ho. mobile, è possibile richiedere l’abilitazione del servizio anche presso i punti vendita ho. Mobile contestualmente all’attivazione di una nuova SIM.

