Brutte notizie per i clienti WINDTRE arrivano dall’operatore telefonico, che per il prossimo mese ha in programma una nuova rimodulazione che comporterà un aumento del canone mensile.

Stando a quanto viene riportato nella sezione WINDTRE Informa, sul sito ufficiale dell’operatore, a partire dal 16 marzo 2023 è previsto un aumento di 2 euro.

Cosa cambia per le offerte di WINDTRE

Ecco quanto si legge nel sito dell’operatore:

WINDTRE investe di continuo nel miglioramento della propria Rete Top Quality con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce. Per questa ragione e per esigenze di mercato, alcune offerte saranno modificate come segue.

Per i clienti interessati dalla variazione è previsto un incremento del costo mensile di 2 euro al mese.

Inoltre, sarà possibile attivare un beneficio. A seconda dell’offerta di partenza, è disponibile: un incremento del contenuto in GIGA da un minimo di 30 GIGA fino a GIGA Illimitati alla massima velocità disponibile con la Rete Top Quality. I dettagli sul beneficio previsto per la propria offerta sono riportati nella comunicazione SMS indirizzata ai Clienti coinvolti. Per richiederne l’attivazione è necessario inviare un SMS gratuito al numero 43143 con il testo PLUS entro 3 giorni dalla ricezione del messaggio.

I benefici saranno disponibili progressivamente a partire dal 16 febbraio 2023, mentre il costo mensile sarà adeguato a partire dai rinnovi successivi al 15 marzo 2023.

I clienti interessati saranno avvisati dall’operatore attraverso un SMS informativo.

Inoltre, sempre nella sezione WINDTRE Informa l’operatore comunica l’inserimento della clausola ISTAT per altri suoi clienti. Ecco quanto è possibile leggere al riguardo:

Modifica dell’art 4 delle Condizioni Generali di Contratto

Le condizioni generali di contratto saranno modificate con l’introduzione della seguente clausola integrativa dell’art. 4.6 «Adeguamento prezzi» per i Clienti che hanno attivato un’offerta fino al 20 novembre 2022.

“Il cliente prende atto e accetta che, da gennaio 2024, in caso di variazione annua positiva dell’indice nazionale dei prezzi al consumo FOI rilevata da ISTAT nel mese di ottobre dell’anno precedente, WINDTRE ha titolo di aumentare il prezzo mensile del Servizio di un importo percentuale pari alla variazione di tale indice o comunque pari almeno al 5% ove tale variazione fosse inferiore a detta percentuale. L’adeguamento, applicato entro il primo trimestre di ciascun anno, non costituisce una modifica contrattuale ai sensi dell’art. 2.4 delle Condizioni Generali di Contratto e, pertanto, non conferisce al Cliente diritto di recesso senza costi dal Contratto.

L’importo del prezzo mensile del Servizio, così adeguato, potrà essere arrotondato per difetto al centesimo di euro.

WINDTRE segnala annualmente tale adeguamento sul proprio sito Internet e con pubblicazione su un quotidiano nazionale nei sette giorni solari precedenti.”

WINDTRE precisa che tutti i clienti interessati saranno avvisati tramite SMS informativo ed entro 60 giorni sarà loro possibile l’esercizio del diritto di recesso o il passaggio a un altro operatore senza penali o costi di disattivazione. Ciò potrà avvenire attraverso una comunicazione con causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali:

lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

via PEC, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it

dall’Area Clienti

presso un punto vendita WINDTRE

una chiamata al numero 159 per acquisire la richiesta accertando la propria identità

