Nelle ultime ore si è parlato di smartphone Samsung di tutt’altra caratura e fascia di prezzo, ma se i nuovi Galaxy S23 — di cui trovate qui la nostra prova — non rientrano nei vostri piani e siete piuttosto alla ricerca di uno smartphone che vi permetta di spendere il minimo indispensabile senza rinunciare ad un’esperienza d’uso almeno decente, la nuova Offerta Tech di Esselunga potrebbe fare al caso vostro: il protagonista è nuovamente il base di gamma Samsung Galaxy A13.

Samsung Galaxy A13 è la nuova Offerta Tech Esselunga (dal 2 al 15 febbraio)

Quello di Samsung Galaxy A13 è un nome che compare spesso tra le offerte non solo online e non è neppure la prima volta che viene selezionato quale Offerta Tech di Esselunga. A differenza di qualche mese fa, comunque, il prezzo previsto è leggermente più elevato, ma ciò è giustificato dal diverso taglio di memoria proposto: 64 GB contro i 32 GB dell’ultima volta. La cifra richiesta è pari a 155 euro e l’offerta è valida a partire da oggi, 2 febbraio, fino al 15 febbraio (salvo esaurimento anticipato delle scorte).

Per la lista completa dei punti vendita Esselunga aderenti all’iniziativa promozionale in discorso, potete consultare questo link.

Perché valutare l’acquisto di Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A13 non è uno smartphone foriero di innovazioni tecniche, né tantomento un flagship dalle prestazioni sbalorditive, bensì un base di gamma che fa onestamente il proprio lavoro. Rispetto ad altri modelli della stessa fascia, porta con sé il vantaggio non trascurabile di un supporto software migliore, come dimostra l’aggiornamento ad Android 13 disponibile da qualche mese.

Per maggiori dettagli, vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata a questo modello e a prendere visione della sua scheda tecnica completa:

dimensioni di 165,1 x 76,4 x 8,8 mm e peso di 195 g

display da 6,6 pollici TFT V-Cut (1080 x 2408) con vetro Corning Gorilla Glass 5

SoC Octa Core Exynos 850 fino a 2,0 GHz

fino a 2,0 GHz 3/4/6GB di RAM

32/64/128GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 1 TB

fotocamera anteriore da 8MP con apertura f/2.2

fotocamera posteriore quadrupla con: sensore principale da 50 MP (F1.8), sensore ultra-grandangolare da 5 MP (F2.2), sensore macro da 2 MP (F2.4) e sensore da 2 MP (F2.4) per la profondità di campo

sistema operativo Android 12 con One UI 4.1

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida Super Fast Charging a 25 W

colori: Black, White, Peach, Blue

connettività: LTE

sensore di impronte laterale

Samsung Knox.

Infine, se siete curiosi di vederlo all’opera, ecco a voi la nostra recensione dedicata.

