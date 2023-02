In attesa dell’evento di lancio globale, OnePlus 11 5G continua a stuzzicare la fantasia degli appassionati con promesse che potrebbero invogliare all’acquisto i più titubanti: dalle prestazioni da primo della classe — non solo nell’immediato — al supporto software, che vedrà OnePlus prendere esempio da Samsung per garantire aggiornamenti ufficiali per un periodo di tempo più lungo.

Proprio nelle scorse ore, infatti, il produttore cinese ha spiegato il lavoro che intende svolgere al fine di rendere l’esperienza software più appagante per gli utenti che elegeranno il nuovo OnePlus 11 5G a proprio prossimo smartphone. A tale scopo, OnePlus non perderà di vista i preziosi feedback forniti dalla sua attiva e attenta community, così da comprendere sotto quali aspetti darsi da fare per migliorare.

Entrando più nel dettaglio, OnePlus 11 5G sarà il fiore all’occhiello della nuova politica del brand relativa agli aggiornamenti. Come spiegato su Twitter, al nuovo arrivato verranno garantiti:

4 anni di esperienza software Fast and Smooth certificata

4 generazioni di aggiornamenti della OxygenOS

5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Per quanto riguarda il primo punto, OnePlus riferisce di aver lavorato con TÜV SÜD per testare la fluidità di OnePlus 11 5G servendosi di un modello di invecchiamento che ha consentito al produttore di ottenere una simulazione di come le prestazioni dello smartphone dovrebbero presentarsi dopo quattro anni di utilizzo.

Inoltre, TÜV SÜD ha eseguito dei test per valutare la latenza dello schermo, la sensibilità al tocco e la precisione del display di OnePlus 11 5G, così come la tecnologia di ricarica rapida della batteria (che sulla variante globale potrebbe essere più lenta). In occasione dell’evento di lancio del prossimo 7 febbraio, verranno condivisi i risultati di tali test, che il produttore descrive come impressionanti.

Restando in tema di prestazioni, la fluidità percepita di OnePlus 11 5G è stata certificata anche dalla società di test, ispezione e certificazione SGS: il test che ha portato a tale risultato ha tenuto conto dei feedback degli utenti circa fluidità e prestazioni del dispositivo rapportandoli ad una serie di indicatori oggettivi di prestazioni.

