Torniamo ad occuparci di POCO X5 e POCO X5 Pro, smartphone Android di fascia media che il produttore cinese POCO, uno dei brand del panorama Xiaomi, lancerà a breve.

La scorsa settimana, le indiscrezioni sui due telefoni hanno iniziato a farsi decisamente più concrete: in un primo momento vi avevamo riportato alcuni rumor sul loro conto, che ci svelavano le presunte schede tecniche complete condivise da un rivenditore bulgaro; successivamente, sono emersi i render dei due smartphone in tutte le colorazioni. Poche ore fa sono emerse nuove informazioni su entrambi, svelando praticamente tutti i dettagli che mancavano finora.

POCO X5 Pro 5G: tutto ciò che sappiamo finora

Un paio di giorni fa, dall’account Twitter ufficiale di POCO India, è arrivata la conferma ufficiale circa il lancio imminente del nuovo POCO X5 Pro 5G.

La divisione indiana del produttore cinese sta continuando a diffondere dettagli sullo smartphone e, nella giornata di ieri, ha condiviso un video promozionale sullo smartphone, confermando alcune specifiche principali e altri dettagli, tra cui i punteggi fatti registrare su AnTuTu Benchmark dallo smartphone, spinto dall’affidabilissimo Snapdragon 778G di Qualcomm.

Il punteggio totalizzato è di 545093, superiore del 7% rispetto ad un punteggio totalizzato da uno smartphone con SoC Dimensity 1080 di MediaTek. La scelta di questo avversario è facile da comprendere, perché si tratta del SoC che spinge gli smartphone Realme 10 Pro+, Redmi Note 12 Pro e Redmi Note 12 Pro+.

Il leaker Paras Guglani ha poi condiviso su Twitter una foto che ritrae lo smartphone dal vivo in colorazione ciano, ancora avvolto dalle pellicole con le specifiche chiave dello smartphone. POCO X5 Pro 5G ha, come detto, il SoC Snapdragon 778, un display AMOLED Full HD+ a 120 Hz con foro per la fotocamera, doppio speaker, NFC, sistema a tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel (affiancato da ultra-grandangolare e macro) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W.

Probabile scheda tecnica completa

Mettendo insieme queste ulteriori conferme, anche ufficiali, con tutte le informazioni trapelate in precedenza, ecco la scheda tecnica completa di POCO X5 Pro 5G.

Dimensioni: 162,1 x 76 x 7,9 mm

x x Peso: 181 grammi

Display: Xfinity AMOLED da 6,67 pollici FHD+ (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a 120 Hz

da (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 778G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 642L

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (espandibili tramite scheda microSD)

o (espandibili tramite scheda microSD) Fotocamera posteriore tripla con flash LED: Sensore principale da 108 MP (f/1.9) con PDAF Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 118° Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con flash LED: Fotocamera anteriore: sensore da 16 MP

Reti mobili: 5G /4G/3G/2G su Nano-SIM

/4G/3G/2G su Nano-SIM Connettività: Wi-Fi 802.11ac , Bluetooth 5.2 , NFC , IR , GPS

, , , , Lettore delle impronte digitali: sì

Certificazione: IP68 (o IP54)

(o IP54) Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 for POCO basata su Android 12

Previous Next Fullscreen

POCO X5 5G: il materiale pubblicitario ci svela tutto

Il leaker Sudhanshu Ambhore ha condiviso su Twitter il materiale pubblicitario (per sua stessa ammissione tradotto all’inglese con Google Translate da una lingua non anglofona) del POCO X5 5G, smartphone che, vista la mole crescente di indiscrezioni sul suo conto, potrebbe essere presentato a giorni.

Quanto riportato in questo poster conferma in gran parte la scheda tecnica condivisa giorni addietro da un rivenditore bulgaro e, addirittura ci fornisce ulteriori dettagli e specifiche dello smartphone.

In particolare, ci svela nuovi dettagli sul display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ che avrà una luminosità di picco da 1200 nit, una frequenza di campionamento del tocco a 240 Hz, coprirà lo spazio colore DCI-P3 al 100% e sarà certificato per basse emissioni di luce blu, oltre al già conclamato refresh rate a 120 Hz.

Per il resto, sappiamo che lo smartphone avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G (e quindi supporterà le reti 5G) affiancato da 6 o 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di spazio di archiviazione, ospiterà un triplo comparto fotografico posteriore (48 megapixel + 8 megapixel ultra-grandangolare + 2 megapixel macro) e una singola fotocamera anteriore (13 megapixel) collocata in un foro circolare e centrato sul display.

La batteria, poi, sarà da 5000 mAh e supporterà la ricarica rapida cablata a 33 W con tecnologia MMT (batteria che si ricarica dal centro e diffonde la carica, allo stesso tempo, nella parte superiore e inferiore dell’unità).

Poche ore fa, il rivenditore di smartphone brasiliano Marquim dos eletrônicos (via Gizmochina) ha condiviso un paio di scatti dal vivo che ritraggono il POCO X5 in colorazione verde acqua.

Probabile scheda tecnica completa

Le nuove informazioni trapelate sono decisamente sovrapponibili a quelle trapelate in precedenza, permettendoci di affinare ulteriormente la scheda tecnica del POCO X5 5G.

Dimensioni: 165,8 x 76,2 x 7,98 mm

x x Peso: 189 grammi

Display: AMOLED da 6,67” FHD+ (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a 120 Hz Frequenza di campionamento del tocco: 240 Hz Luminosità di picco: 1200 nit Contrasto: 4500000:1 Spazio colore: 100% DCI-P3 Certificazione per bassa emissione di luce blu

da (1080 x 2400 pixel) con refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 619

(6 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 6 o 8 GB

o Spazio di archiviazione: 128 o 256 GB (espandibili tramite scheda microSD)

o (espandibili tramite scheda microSD) Fotocamera posteriore tripla con flash LED: Sensore principale da 48 MP (f/1.8) Sensore ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) con angolo di visione a 118° Sensore macro da 2 MP (f/2.4)

con flash LED: Fotocamera anteriore: sensore da 13 MP

Reti mobili: 5G /4G/3G/2G su Nano-SIM

/4G/3G/2G su Nano-SIM Connettività: Wi-Fi 802.11ac , Bluetooth 5.1 , NFC , IR , GPS

, , , , Lettore delle impronte digitali: sì

Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W

con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: MIUI 14 for POCO basata su Android 12

Previous Next Fullscreen

Data di lancio e presunti prezzi dei due smartphone

Tramite un altro post su Twitter, l’informatore Paras Guglani ha svelato il probabile prezzo di vendita di POCO X5 Pro 5G, smartphone che sarà presentato in India il prossimo 6 febbraio, dettaglio confermato ufficialmente da POCO India, con le vendite che dovrebbero iniziare poi l’11 febbraio; esso dovrebbe avere un prezzo di 24999 rupie indiane (circa 280 euro al cambio attuale) nella versione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo arriverà nelle tre colorazioni nero, ciano e giallo (il classico giallo POCO).

Il POCO X5 5G, invece, non viene minimamente menzionato dal post Twitter di POCO India, segno che lo smartphone, con molta probabilità, non arriverà sul mercato indiano ma arriverà in Europa. Non è, tuttavia, chiaro quando verrà presentato (anche se il lancio sembra imminente, forse anch’esso il 6 febbraio) né il possibile prezzo di vendita a cui verrà proposto, nelle colorazioni previste che sono grigio-blu e verde acqua.

Vista questa discriminante, c’è da chiedersi se POCO X5 Pro 5G rimarrà un’esclusiva del mercato indiano o se arriverà anche in Europa, ponendosi come successore del POCO X4 Pro. Tra pochi giorni potremmo avere, finalmente, una risposta.

Potrebbero interessarti anche: Recensione POCO X4 Pro: questa volta non ci siamo! e Migliori smartphone Redmi / POCO: la classifica di questo mese