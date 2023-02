Gli smartphone di Samsung sono molto apprezzati non soltanto per le loro caratteristiche tecniche ma anche per il supporto software garantito dal colosso coreano e ciò non riguarda solo gli aggiornamenti alla versione Android più recente ma anche le varie app sviluppate dall’azienda per garantire un’esperienza migliore, come ad esempio Samsung Good Lock.

Si tratta di una suite di strumenti lanciata diversi anni fa da colosso coreano per consentire agli utenti di personalizzare in modo ancora più approfondito i propri device della serie Samsung Galaxy, con nuove funzionalità aggiunte con una certa frequenza.

Ebbene, una delle ultime novità è rappresentata dall’introduzione del supporto Smart Switch in alcuni dei moduli di Samsung Good Lock.

Samsung Good Lock vi fa cambiare smartphone in modo più semplice

Stando a quanto si apprende, gli utenti di Samsung Good Lock che passano a un altro modello Samsung Galaxy possono ora mantenere le proprie impostazioni nei moduli MultiStar (versione 6.2.05) e QuickStar. (versione 6.3.06.31)

Ricordiamo che Smart Switch consente agli utenti di spostare foto, contatti, file musicali, calendario, messaggi di testo e impostazioni del proprio dispositivo su un nuovo modello di Samsung Galaxy e, pertanto, grazie al supporto Smart Switch per questi due moduli, il trasferimento di dati e impostazioni diventa molto più semplice.

Il modulo MultiStar consente agli utenti di fare cose come nascondere la barra di stato e la barra di navigazione nella visualizzazione a schermo diviso, oltre che avviare giochi e app direttamente dalla schermata di copertina e Smart Switch supporta tutte queste funzioni, che saranno così configurate anche nel nuovo device.

Per quanto riguarda il modulo QuickStar, Smart Switch supporta la visualizzazione delle notifiche, la visualizzazione della griglia dei pulsanti rapidi e l’apertura diretta del pannello rapido.

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di MultiStar e QuickStar direttamente dal Samsung Galaxy Store (trovate le pagine dedicate rispettivamente qui e qui).

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Samsung del mese