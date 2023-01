Se volete spendere poco e acquistare uno smartphone completo, dalle buone specifiche e con un supporto software sopra la media, allora potreste considerare Samsung Galaxy A33 5G. Lo smartphone è in offerta proprio in queste ore a un prezzo ancora più basso di quello che vi avevamo segnalato qualche giorno fa. Vediamo come potete approfittarne.

Più di 130 euro di sconto per Samsung Galaxy A33 5G

Samsung Galaxy A33 5G è uno smartphone che bada al sodo: non offre magari un design ricercato (lo schermo è un Infinity-U con notch a goccia e i bordi non sono sottilissimi come sulla fascia più alta), ma mette a disposizione specifiche solide, una capiente batteria e un supporto software duraturo.

Il display Super AMOLED è da 6,4 pollici con risoluzione Full-HD+, refresh rate fino a 90 Hz e sensore d’impronte digitali integrato, mentre il cuore è costituito dal SoC Exynos 1280 octa core, che risulta affiancato da 6 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD). Il comparto fotografico offre cinque sensori in tutto: sul retro prende posto una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 MP con OIS, sensore ultra-grandangolare da 8 MP, sensore macro da 5 MP e sensore per la profondità di campo da 2 MP, mentre frontalmente c’è un sensore da 13 MP per selfie e videochiamate.

La connettività è completa, porta per il jack audio da 3,5 mm a parte (ormai sempre più difficile da trovare): abbiamo 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è uno dei punti di forza di Galaxy A33 5G e offre 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W. Lo smartphone è stato lanciato sul mercato la scorsa primavera con Android 12 e la One UI 4.1, ma attualmente può contare su Android 13 e la One UI 5.0.

Samsung Galaxy A33 5G ha debuttato in Italia nell’unica versione da 6-128 GB al prezzo consigliato di 389,90 euro, ma potete acquistarlo in offerta su eBay nella colorazione Awesome Black con uno sconto di più di 130 euro, a 254,99 euro. La proposta arriva da un venditore eBay Premium affidabile, con più di 27.000 feedback (99,7% positivi) e possibilità di pagamento tramite PayPal (che consente eventualmente di rateizzare la cifra in tre mesi). Per procedere all’acquisto potete seguire il link qui sotto, mentre più in basso avete la nostra recensione.

Acquista Samsung Galaxy A33 5G in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy A33 5G