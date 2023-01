Da qualche mese a questa parte, le Google Pixel Buds A-Series non sono più le cuffie di riferimento del colosso di Mountain View, del quale rappresentano ora la proposta più economica; mentre scriviamo, le apprezzate cuffie intelligenti di Google stanno ricevendo un nuovo aggiornamento firmware, classificabile senza troppi complimenti come un minor update.

Insomma, se siete possessori di queste cuffie, non aspettatevi l’Audio Spaziale delle top di gamma Google Pixel Buds Pro.

Google Pixel Buds A-Series: le novità dell’aggiornamento

Il nuovo update si pone sulla scia di quello arrivato nel mese di ottobre dello scorso anno e porta il firmware delle Google Pixel Buds A-Series alla versione 3.519.0. Il roll out è già in corso e il contenuto non dovrebbe andare oltre qualche sempre gradito bugfix (Google non ha ancora fornito un changelog ufficiale, allo stato attuale).

Pur essendo sul mercato da qualche anno, le Pixel Buds A-Series (di cui trovate a questo link la nostra recensione) hanno ricevuto finora un buon supporto software da parte di Google: lo scorso anno sono arrivati soltanto due aggiornamenti, il primo dei quali avente natura correttiva e rilasciato nel mese di giugno; l’ultimo aggiornamento degno di nota aveva introdotto il Bass Slider e reso le cuffie ancora più smart abilitando la ricerca e connessione automatica al penultimo dispositivo connesso qualora le cuffie si trovino fuori dalla custodia di ricarica e l’ultimo dispositivo connesso risulti indisponibile. Lo scorso anno, poi, Big G aveva deciso di riportare le cuffiette sulla cresta dell’onda attraverso il lancio di una nuova colorazione.

Adesso, dopo qualche altro mese nel dimenticatoio, le Google Pixel Buds A-Series sono tornate a battere un colpo.

Come aggiornare le Google Pixel Buds A-Series

Le cuffie smart di Google supportano gli aggiornamenti automatici, tuttavia non manca la possibilità per l’utente di intervenire manualmente. La procedura da seguire è semplicissima e ripresa direttamente dal sito ufficiale, eccola:

Posiziona gli auricolari correttamente nella loro custodia aperta. Su un telefono Pixel con Android 10 e versioni successive: vai su Impostazioni Dispositivi connessi Impostazioni degli auricolari Pixel Buds .

Su altri dispositivi Android: apri l’app Google Pixel Buds . Scorri verso il basso e seleziona Altre impostazioni Aggiornamento del firmware. Tocca Aggiornamento disponibile. Segui le istruzioni sullo schermo. L’operazione richiederà circa 15 minuti.

