Sebbene le attenzioni degli addetti ai lavori e degli appassionati di tecnologia siano rivolte verso la serie Samsung Galaxy S23, il colosso coreano ha anche altri smartphone da lanciare sul mercato, inclusi modelli di fascia medio-bassa destinati a fare registrare vendite importanti e uno di questi è Samsung Galaxy A24.

Nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate delle immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design e le presunte colorazioni di questo smartphone di Samsung (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Cosa sappiamo al momento di Samsung Galaxy A24

Stando a quanto è possibile apprendere, il nuovo smartphone di fascia media del colosso coreano potrà contare su un ampio display con cornici generose e un notch a goccia in alto al centro per la fotocamera frontale mentre sulla parte posteriore il device dovrebbe presentare una tripla fotocamera posizionata nell’angolo in alto a sinistra e con allineamento verticale.

Per quanto riguarda le colorazioni, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato in almeno 4 varianti (Black, Dark Red, Light Green e Silver).

Tra le principali caratteristiche di Samsung Galaxy A24, sempre secondo le indiscrezioni, non dovrebbero mancare un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), un processore MediaTek Helio G99, almeno 4 GB di RAM, una batteria da almeno 4.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W) e l’interfaccia personalizzata del colosso coreano basata su Android 13.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, frontalmente lo smartphone dovrebbe presentare un sensore da 13 megapixel mentre sulla parte posteriore dovremmo trovare un sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

Al momento non è chiaro quando Samsung Galaxy A24 sarà lanciato ma l’attesa non dovrebbe essere molto lunga. Sarà interessante scoprire il prezzo ufficiale al quale il colosso coreano deciderà di proporlo.

