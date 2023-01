Il settore degli smartwatch non è attivo come quello degli smartphone ma il lancio di Wear OS 3 ha senza dubbio aumentato la sua vitalità e tra i modelli in arrivo ne troviamo uno di Mobvoi che sul mercato potrebbe essere lanciato con il nome di Mobvoi TicWatch Pro 5.

A rendere ancora più interessante il nuovo smartwatch di Mobvoi è il suo processore: dovrebbe trattarsi, infatti, del primo modello ad arrivare sul mercato con a bordo Qualcomm Snapdragon W5+, CPU presentata alla fine dello scorso anno e dedicata ai dispositivi indossabili.

Cosa sappiamo al momento di Mobvoi TicWatch Pro 5

A occuparsi di Mobvoi TicWatch Pro 5 nelle scorse ore è stato il popolare leaker Kuba Wojciechowski, che su Twitter ha condiviso la seguente immagine e qualche informazione sul suo conto, confermando che potrà contare sulla CPU Qualcomm Snapdragon W5+ e sulla piattaforma Wear OS 3.

Mobvoi ha reso noto nei mesi scorsi di essere al lavoro per il lancio di questo smartwatch e pare che nei progetti del produttore vi fosse quello di farlo arrivare sul mercato entro la fine del 2022.

Non è chiaro quale sia stato il motivo per il quale Mobvoi non è riuscita a centrare tale obiettivo ma sembra che finalmente sia pronta a lanciare Mobvoi TicWatch Pro 5, che avrà il compito di succedere a Mobvoi TicWatch Pro 3 (la generazione “4” probabilmente è stata saltata per superstizione, in quanto questo numero nella cultura cinese è considerato sfortunato).

Stando all’immagine pubblicata da Wojciechowski, il nuovo smartwatch di Mobvoi potrà contare su una corona e su un tasto sulla parte destra, con un design piuttosto pulito che ricorda quello di Google Pixel Watch.

Purtroppo al momento non sono disponibili informazioni sulle altre possibili caratteristiche di Mobvoi TicWatch Pro 5, per le quali dovremo attendere le prossime anticipazioni.

