Al CES del mese scorso Google ha presentato Watch Unlock, una nuova funzionalità per Smart Lock che mantiene sbloccato lo smartphone quando lo smartwatch Google Pixel Watch connesso è attivo e al polso dell’utente. Oggi abbiamo qualche nuovo dettaglio in merito a questa funzionalità.

La funzionalità Smart Lock per Android si rinnova

Analizzando il codice di Google Play Services, l’esperto Mishaal Rahman ha notato che la funzionalità Smart Lock potrebbe essere rinominata come “Extend Unlock”.

Rahman spiega che la nuova funzione Watch Unlock consentirà di mantenere lo smartphone sbloccato quando lo smartwatch è sbloccato, al polso e nelle vicinanze (circa 1 m, basato su Bluetooth RSSI).

Rispetto a Smart Lock, Extend Unlock non sbloccherebbe lo smartphone al quale è connesso, ma lo manterrebbe sbloccato fintanto che è nelle vicinanze.

Al momento non esiste una data per la disponibilità di Watch Unlock che non è presente nell’ultimo Pixel Feature Drop e nemmeno nell’aggiornamento di gennaio 2023.

Google Pixel Watch è uno smartwatch Wear OS presentato il 6 ottobre 2022 insieme agli smartphone Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Si tratta del primo dispositivo indossabile per l’azienda di Mountain View ed è stato anticipato all’evento I/O tenutosi a maggio 2022.

Da non perdere: Come scegliere uno smartwatch nel 2023, la guida per non sbagliare