OnePlus ha iniziato il 2023 con il lancio del OnePlus 11, che farà il suo debutto in Italia a febbraio. Oltre ai modelli top di gamma, il marchio sta lavorando anche a una serie di modelli di fascia media, tra cui il OnePlus Nord CE 3 5G, di cui si parla da tempo, e che andrebbe a sostituire OnePlus Nord CE 2 5G attualmente in commercio. Qualche giorno fa abbiamo condiviso le foto trapelate che mostrano il dispositivo nella sua totalità. In queste ore sono state rivelate le specifiche complete del OnePlus Nord CE 3, che risultano in linea con quanto detto nei mesi scorsi. Vediamo tutto quello che c’è da sapere.

Le specifiche complete di OnePlus Nord CE 3

Partiamo dalla parte frontale. OnePlus Nord CE 3, con numero di modello CPH2467, dovrebbe essere dotato di un display IPS LCD da 6,7 pollici con risoluzione di 2400 X 1080 pixel e rapporto di aspetto 20:9, HDR10, HLG e frequenza di aggiornamento di 120 Hz (non scontato per il target del dispositivo).

Sotto al cofano il chipset scelto sarebbe lo Snapdragon 695 di Qualcomm abbinato alla GPU Adreno 619, assieme a 8GB di RAM LPDDR4X e un massimo 256GB di memoria interna. Lato software dovrebbe esserci Android 13 con l’interfaccia personalizzata OxygenOS 13. Le opzioni di connettività supportate dal SoC includono 5G, 4G LTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth oltre alla presenza di una porta USB Type-C nella parte inferiore a fianco del jack da 3.5 mm per le cuffie cablate.

Per quanto riguarda le fotocamere, come si era già potuto osservare dalle foto trapelate, OnePlus Nord CE 3 dovrebbe contare sulla presenza di tre fotocamere posteriori, con un sensore primario da 108 megapixel e due obiettivi da 2 megapixel, la cui funzione attualmente non è nota. La fotocamera frontale, integrata all’interno di un punch-hole centrale, dovrebbe avere una risoluzione da 16 megapixel. Nulla di nuovo lato batteria, che dovrebbe essere una unità da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida cablata 67 W.

Nonostante la carrellata di specifiche, lo smartphone sembra non molto vicino al lancio, in quanto rumor parlano di una presentazione ufficiale entro luglio di quest’anno. Non ci resta altro che aspettare nuovi leak o una conferma ufficiale da parte della casa in merito.

