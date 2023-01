Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del design di quello che con tutta probabilità sarà OnePlus Nord CE 3 5G, il successore di OnePlus Nord CE 2 5G attualmente in commercio. Purtroppo l’unica foto trapelata – in bassa qualità, tra l’altro – mostrava solo il retro del dispositivo, per giunta con adesivi di generose dimensioni che andavano a coprire il logo aziendale e tutti i seriali. In queste ore la situazione è cambiata, in quanto è stata condivisa una carrellata di foto – di buona qualità questa volta – che permettono di osservare a tutto tondo il design del prossimo medio gamma di OnePlus.

Nuove foto dal vivo svelano il design di OnePlus Nord CE 3

Come detto, OnePlus Nord Ce 3 5G è il protagonista di nuove foto dal vivo, grazie alle quali è possibile osservare il dispositivo da ogni angolazione. Partiamo subito dalla la parte frontale che rappresenta la vera novità del nuovo leak: l’ampio display dai bordi piatti si prende la scena e vede la presenza di un punch-hole centrale che ospita la fotocamera anteriore. È interessante notare come il rapporto screen-to-body ratio sia piuttosto elevato (è lecito aspettarsi un valore tra 85 e 90%), il che fa capire il buon lavoro di ottimizzazione delle cornici portato avanti dalla casa cinese nonostante si tratti di un telefono di fascia media.

Altra novità di queste nuove foto è rappresentata dai bordi dello smartphone che ci permettono di capire la disposizione dei pulsanti e dei vari ingressi: il pulsante di accensione è situato sul bordo destro e dovrebbe fungere anche da scanner di impronte digitali; sul bordo sinistro sono presenti i tasti del volume, sopra i quali si trova il carrellino per inserire la micro SIM; decisamente più interessante il bordo inferiore che ospita la porta USB Type-C, il jack da 3,5 mm per le cuffie (non scontato di questi tempi) e la griglia dell’altoparlante.

Tutto confermato, invece, per la parte posteriore con i due grandi moduli fotografici circolari che la fanno da padrona, abbandonando, almeno per questo modello, l’idea di posizionare gli obiettivi all’interno di un’isola unica più grande. L’elemento superiore include una singola fotocamera, mentre quello inferiore ospita due obiettivi, probabilmente un sensore dedicato agli scatti macro e un altro ultra grandangolare (anche se alcuni leaker sostengono che quest’ultimo non sia presente). Presente anche un flash LED a metà tra i due moduli.

Parlando più in generale del design del retro dello smartphone, sembra avere linee piuttosto squadrate che ricordano molto uno dei capisaldi dell’azienda, il OnePlus X. Assente, invece, il logo aziendale (probabilmente perché si tratta di un sample non definitivo), ma che dovrebbe essere posizionato al centro della back cover come di consueto per tutti i modelli della casa. Infine è interessante notare come l’esemplare oggetto di queste foto abbia una colorazione differente da quella dei precedenti leak: si tratta infatti di una particolare colorazione verde petrolio, il che fa presupporre che il dispositivo verrà commercializzato almeno nei due colori nero e verde, in linea con quanto fatto con OnePlus 10 Pro, OnePlus 10T e il nuovissimo OnePlus 11 presentato qualche giorno fa.

Specifiche e data di uscita di OnePlus Nord CE 3

Nessuna novità per quanto riguarda le specifiche tecniche, per cui, qualora interessati, vi rimandiamo a questo articolo. Ricordiamo, infine, che, seppur non sia stata comunicata una data ufficiale, il lancio del dispositivo sarebbe previsto entro luglio di quest’anno.

