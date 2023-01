Motorola Moto G72 è disponibile in offerta a un prezzo ben al di sotto dei 200 euro, soglia sotto la quale ve lo abbiamo consigliato nella nostra recensione. Lo smartphone Android di fascia media è stato lanciato a ottobre 2022 al prezzo consigliato di 319,90 euro, ma alla cifra attuale diventa davvero interessante.

Che offerta per Motorola Moto G72

Motorola Moto G72 è uno smartphone dalle specifiche equilibrate, ma dal prezzo di listino forse un po’ alto per poter competere nell’agguerritissima fascia media. A bordo troviamo un display pOLED da 6,55 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, luminosità fino a 1300 nit, HDR10+ e lettore d’impronte integrato, e il SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm affiancato da 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile con microSD).

La connettività non include il 5G purtroppo, ma per la cifra a cui è proposto si può soprassedere: abbiamo infatti 4G dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS, porta USB Type-C 2.0 e porta per il jack audio da 3,5 mm (sempre più una rarità ultimamente). A livello fotografico Moto G72 offre una fotocamera anteriore da 16 MP e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (con Pixel Binning), ultra-grandangolare da 8 MP e Macro Vision da 2 MP. Non mancano la certificazione IP52 e gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos. A completare il quadro ci pensa la generosa batteria da 5000 mAh, in grado di offrire fino a due giorni di utilizzo; quando ciò non è sufficiente, può entrare in gioco la ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W.

Motorola Moto G72 ha debuttato a ottobre a 319,90 euro, ma ora è in offerta su eBay nella versione 6-128 GB (l’unica venduta ufficialmente in Italia) e nella colorazione nera al prezzo di 185 euro, che comprende la spedizione con consegna in tre giorni. Il venditore possiede migliaia di feedback positivi, il 99,7% dei quali positivi, e mette a disposizione PayPal tra i metodi di pagamento (eventualmente con rateizzazione in tre mesi).

Per procedere all’acquisto potete seguire il link qui sotto, mentre per indecisioni potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Acquista Motorola Moto G72 in offerta

Potrebbe interessarti: Recensione Motorola Moto G72