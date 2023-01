Non sarà uno smartphone uscito l’altro ieri, ma Motorola Edge 20 è tuttora un prodotto moderno dotato di specifiche tecniche interessanti, soprattutto se prendiamo in considerazione il prezzo in offerta al quale potete acquistarlo in queste ore. Sono più di 300 euro di sconto rispetto al prezzo di lancio per la versione 8-256 GB, praticamente più di metà prezzo: niente male, vero?

Meno di metà prezzo per Motorola Edge 20, in offerta a più di 300 euro in meno

Motorola Edge 20 è uno smartphone di fascia media lanciato verso la fine dell’estate 2021, ma questo non significa affatto che sia un prodotto “vecchio”, anzi: le specifiche tecniche comprendono un display pOLED 20:9 da 6,67 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 144 Hz, dotato di bordi sottili e foro per la fotocamera (da 32 MP), ma anche il collaudato SoC Qualcomm Snapdragon 778G con connettività 5G, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna (nella versione in offerta).

A bordo è disponibile una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Ultra Pixel da 108 MP, ultra-grandangolare e macro da 16 MP e tele da 8 MP con zoom ottico 3x e OIS. La connettività include 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e porta USB Type-C, e la batteria da 4000 mAh supporta la ricarica rapida TurboPower da 30 W (con cavo). A disposizione anche certificazione IP52, altoparlante con regolazione audio Waves Maxx e tre microfoni. Attualmente lo smartphone dispone di Android 12, ma Android 13 dovrebbe arrivare nei prossimi mesi.

Motorola Edge 20 è stato lanciato ad agosto 2021 al prezzo consigliato di 579,90 euro (8-256 GB), ma ora potete acquistarlo in offerta su eBay con più di 300 euro di sconto, a 269,99 euro. L’unico dettaglio a cui dovete fare attenzione è il caricabatterie: trattandosi di una versione UK (venduta comunque da un rivenditore italiano con migliaia di feedback positivi e pagamento PayPal), avrete bisogno di un adattatore o di un caricabatterie con spina italiana. Se siete interessati vi lasciamo al link per l’acquisto:

Acquista Motorola Edge 20 in offerta

