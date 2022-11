A distanza di una settimana dall’indizio lanciato da Carl Pei, Nothing Phone (1) inizia ad assaggiare Android 13 attraverso una beta chiusa. Lo smartphone inizia dunque il percorso che porterà alla versione stabile promessa, sperando che ciò non avvenga in tempi biblici.

Android 13 per Nothing Phone (1) parte dalla beta chiusa: versione di test pubblica in arrivo

Carl Pei ha annunciato in queste ore l’avvio del programma closed beta di Android 13 per Nothing Phone (1) con NothingOS 1.5, ma senza rilasciare dettagli su come potrebbero fare gli utenti a iscriversi. È dunque probabile che la compagnia voglia prima testare il software su un ristretto numero di smartphone in possesso di utenti vincolati da accordi di non divulgazione (o comunque interni). Nella seconda parte del tweet del fondatore dell’azienda ci sono buone notizie sul rilascio della beta pubblica, che dovrebbe arrivare entro le prossime due settimane.

Nothing OS Android 13 closed beta starts today. Open beta in two weeks. — Carl Pei (@getpeid) November 30, 2022

Purtroppo non sono state diffuse ulteriori indicazioni, screenshot o dettagli sul primo grande aggiornamento previsto per Nothing Phone (1). A livello di tempistiche, l’update stabile ad Android 13 e NothingOS 1.5 dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2023, come dichiarato lo scorso settembre. Speriamo che il programma di test proceda senza grossi intoppi e che la più recente release del robottino possa almeno raggiungere lo smartphone prima della presentazione ufficiale di Android 14. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati sul proseguimento e sull’apertura della beta pubblica.

