Così come anticipato dal team di sviluppatori di YouTube Music nella scorse settimane, il popolare servizio del colosso di Mountain View ha dato il via a dei test in virtù dei quali alcuni utenti hanno già ricevuto la visualizzazione dei testi dal vivo come parte di un’interfaccia utente di Casting ottimizzata.

Stando a quanto è stato riportato da un utente su Reddit nelle ultime ore, effettuando il casting di YouTube Music da uno smartphone Android a una Google Chromecast Ultra si visualizza una nuova interfaccia utente.

Ecco come cambia l’interfaccia di casting di YouTube Music

In sostanza, invece di visualizzare la copertina dell’album, il titolo del brano e il nome dell’artista centrati sullo schermo, questi contenuti sono spostati sulla destra con il testo allineato a sinistra.

Questo nuovo posizionamento lascia spazio ai testi dal vivo, che scorrono dall’alto verso il basso e mostrano le parole correnti evidenziate in bianco mentre lo sfondo rimane una versione sfocata della copertina del brano.

Ecco un esempio di questa nuova interfaccia:

Nel momento in cui il brano finisce, l’interfaccia mostra le informazioni sui cantautori mentre se i testi dal vivo non sono disponibili per una determinata canzone, l’interfaccia torna ad essere quella precedente (ossia quella con la copertina dell’album, il titolo del brano e il nome dell’artista centrati).

Allo stato attuale questa funzionalità non è stata implementata in modo diffuso e pare che sia disponibile soltanto per una ristretta cerchia di utenti, probabilmente al fine di valutare se renderla definitiva o apportare delle correzioni in corsa.

Ricordiamo a tal proposito che nei mesi scorsi il team di YouTube Music ha annunciato che gli utenti potranno attendersi diverse nuove funzionalità relative ai testi e ciò anche grazie al rafforzamento della partneship con MusixMatch.

Per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View. Nel frattempo, potete scaricare l’app di YouTube Music per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge: