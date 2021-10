Nokia presenta un nuovo tablet Android, come previsto dalle indiscrezioni lanciate quest’estate. Si chiama Nokia T20 ed è un dispositivo pensato per durare e che segna l’introduzione sul mercato della nuova serie T. Siete pronti ad andare a scoprire tutto, compresi i prezzi per il mercato italiano?

Nokia T20 ufficiale: nuovo tablet Android con tre anni di aggiornamenti

Nokia T20 è stato presentato ufficialmente quest’oggi e porta finalmente un nuovo prodotto nel (finora) ristretto mondo dei tablet Android. HMD Global ha visto aumentare la richiesta di questo tipo di prodotti e ha deciso di ascoltare i desideri delle persone lanciandosi in questo mercato. Conferma il trend anche Ben Wood, capo analista di CCS Insight: “C’è stata una rinascita nel mercato dei tablet. Il nostro ultimo rapporto Connected Consumer Radar sottolinea quanto sia diventata importante questa categoria, con il 27% dei proprietari che vede maggior valore nei tablet dall’inizio della pandemia“.

Parlando di specifiche tecniche, Nokia T20 mette a disposizione display 5:3 da 10,4 pollici 2K (1200 x 2000 pixel, luminosità tipica di 400 nit), SoC Unisoc T610 octa core (2 Cortex A75 a 1,8 GHz e 6 Cortex A55 a 1,8 GHz), 3/4 GB di RAM, 32/64 GB di memoria interna (espandibile fino a 512 GB con microSD), fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus e flash LED, fotocamera anteriore da 5 MP e batteria da 8200 mAh con ricarica da 15 W. Quest’ultima assicura secondo la casa 15 ore di navigazione web, 7 ore di chiamate o 10 ore di visione di film.

A bordo anche doppio microfono, speaker stereo con OZO Playback, connettività Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, LTE (nell’apposita versione con slot nano SIM), Bluetooth 5.0, GPS/AGPS (nella versione LTE), certificazione IP52 e porte USB Type-C e per il jack da 3,5 mm.

A livello di design Nokia T20 è stato progettato con la tipica filosofia scandinava, con linee semplici e dettagli curati pensati per la facilità d’uso. A disposizione una solida struttura metallica e una cornice lucida del display 3D.

Per quanto riguarda il software il nuovo tablet arriva con Android 11, due anni di aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili. È pensato sia per la famiglia, con Google Kids Space (un modo sicuro per i bambini per esplorare applicazioni, libri e video gestibile con il Family Link parental control), sia per il business: si unisce infatti alla flotta di device Android Recommended (AER), che soddisfano i requisiti aziendali di Google, funzionando anche con HMD Enable Pro, la soluzione di gestione della mobilità aziendale.

Nokia ha stretto una partnership con Spotify e ExpressVPN, che darà accesso ai possessori di Nokia T20 a 70 milioni di brani e a un periodo di prova gratuita per un ulteriore controllo della privacy online.

Prezzo e uscita di Nokia T20 in Italia

Nokia T20 sarà disponibile all’acquisto in Italia nella colorazione Ocean Blue a partire da metà ottobre 2021 in due configurazioni, entrambe con 4-64 GB di memorie: una con connettività Wi-Fi al prezzo di 239 euro e una con LTE a 249 euro.

