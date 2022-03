Tramite un post sul social network Twitter, Google sottolinea che ogni dispositivo Android abbia una modalità notturna di scatto all’interno dell’app fotocamera.

Il post appare curioso e confuso, dal momento che lascerebbe sottintendere che sia la stessa casa di Mountain View ad offrire la night mode sui dispositivi Android.

La modalità notturna è una delle modalità di scatto più apprezzate dagli utenti, in continua evoluzione (con algoritmi sempre migliori) e ormai ampiamente implementata nelle varie app fotocamera di praticamente tutti i produttori del panorama Android.

Anche Google sembra ora spingere questa modalità, informando la community della sua presenza su tutti i dispositivi Android.

Night Mode on your camera, no matter the device. #Android powers Night Mode across phones from @madebygoogle, @nokiamobile and more – so it’s accessible to people all over the world. 🌍 pic.twitter.com/m5Q4RYJOsh

— Android (@Android) March 18, 2022