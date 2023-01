Il periodo di festa è ormai finito e il team di sviluppatori di WhatsApp si è subito rimesso all’opera, riprendendo il continuo lavoro di ottimizzazione di questo popolare servizio di messaggistica istantanea.

E così nelle scorse ore ha annunciato un’importante novità: ci riferiamo al supporto proxy a livello globale, soluzione che dovrebbe garantire agli utenti di potere mantenere l’accesso a WhatsApp anche nel caso in cui la loro connessione dovesse essere bloccata o interrotta.

Il supporto proxy sbarca su WhatsApp

Così come viene sottolineato dal team di sviluppatori del servizio di messaggistica, la scelta di un proxy consente agli utenti di connettersi a WhatsApp attraverso i server creati da volontari e organizzazioni dedicate ad aiutare le persone a comunicare liberamente, il tutto mantenendo gli elevati livelli di sicurezza e privacy garantiti dal servizio (inclusa la protezione con crittografia end-to-end dei messaggi, che non saranno visibili a nessuno).

La speranza del team di WhatsApp è che nel 2023 non si verifichino più interruzioni dei servizi Web come quelle dei mesi scorsi in Iran ma, nel caso in cui dovessero esserci altri episodi di questo tipo, la nuova funzionalità introdotta dal servizio di messaggistica dovrebbe essere di aiuto per le popolazioni coinvolte.

Come collegarsi a un proxy su Android

Questa è la procedura da seguire per collegarsi a WhatsApp attraverso un proxy sui dispositivi Android:

assicurarsi di usare la versione più recente di WhatsApp

nella scheda Chat toccare Altre opzioni e quindi selezionare Impostazioni



toccare Spazio e dati e quindi Proxy

toccare Usa proxy

toccare Imposta proxy e inserire l’indirizzo del proxy

toccare Salva

il segno di spunta indica se la connessione è riuscita

Se dopo avere seguito questi passaggi ancora non si riesce a inviare o a ricevere messaggi usando un proxy, significa che quel proxy potrebbe essere stato bloccato. In tale caso è possibile toccare e tenere premuto l’indirizzo proxy bloccato per eliminarlo e inserire un nuovo indirizzo proxy per riprovare.

Come provare le ultime novità

Se desiderate provare in anteprima tutte le novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp avete la possibilità di farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata all’apposito programma seguendo questo link) oppure scaricando i file APK delle varie versioni beta da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’app di messaggistica può invece essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

