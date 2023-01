Potrebbe essere arrivato il momento giusto per portarvi a casa Samsung Galaxy A33 5G in offerta. Con le indiscrezioni sul successore sempre più insistenti, lo smartphone può essere acquistato a una cifra piuttosto interessante, soprattutto se state cercando un prodotto affidabile a un prezzo intorno ai 250 euro.

Samsung Galaxy A33 5G è in offerta: è arrivato il momento giusto?

Samsung Galaxy A33 5G è stato lanciato a inizio primavera 2022, e il successore dovrebbe essere presentato entro qualche settimana. Con Galaxy A34 quasi dietro l’angolo, potrebbe essere arrivato il momento perfetto per acquistare proprio Galaxy A33 5G: il modello in arrivo presumibilmente verso marzo dovrebbe essere commercializzato a un prezzo decisamente più alto di quello che stiamo per vedere. Del resto, lo stesso A33 5G è stato proposto con un listino vicino ai 400 euro.

Il dispositivo offre un display Infinity-U Super AMOLED da 6,4 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 90 Hz e sensore d’impronte integrato, SoC Exynos 1280 octa core affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD), quadrupla fotocamera posteriore (con sensore principale da 48 MP con OIS, ultra-grandangolare da 8 MP, macro da 5 MP e per la profondità da 2 MP), connettività 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria è uno dei suoi punti di forza, grazie alla capacità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W.

A livello di design non fa urlare al miracolo, vista la presenza di un piccolo notch a goccia per far spazio alla fotocamera frontale da 13 MP e di un bordo non particolarmente sottile nella parte inferiore, ma se state cercando uno smartphone ricco di funzionalità, completo e longevo anche dal punto di vista software (è già stato aggiornato ad Android 13 con One UI 5.0 a inizio novembre), questo Galaxy potrebbe fare proprio al caso vostro.

Samsung Galaxy A33 5G ha debuttato a marzo 2022 al prezzo consigliato di 389,90 euro nella versione 6-128 GB, ma ora potete acquistarlo a più di 120 euro in meno grazie all’offerta eBay: bastano 262 euro per l’acquisto, che comprende la spedizione gratuita in tre giorni. Il venditore ha più di 26 mila feedback (il 99,7% positivi) e offre il pagamento anche tramite PayPal. Se volete dare un’occhiata non dovete fare altro che seguire il link qui sotto. Se siete ancora indecisi potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Acquista Samsung Galaxy A33 5G in offerta

