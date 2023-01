NotiGuy – Dynamic Notch è un’applicazione che offre la possibilità di creare un’area dinamica per le notifiche attorno al foro o al notch che alloggia la fotocamera selfie.

In pratica l’app mette a disposizione una funzionalità simile all’isola dinamica dell’iPhone 14 che si adatta dinamicamente per mostrare le varie notifiche, ma offre ampie possibilità di personalizzazione e caratteristiche uniche.

NotiGuy porta su Android un’isola dinamica versatile e personalizzabile

Ad esempio è possibile fare in modo che venga mostrata solo l’isola, personalizzare lo stile di notifica, applicare effetti di notifica come bordi, bagliori, vibrazioni e animazioni e visualizzare l’isola dinamica anche quando lo schermo è spento sfruttando la funzionalità Always On Display.

Il gadget può essere utilizzato anche come semplice indicatore LED colorato di notifica accanto al foro della fotocamera, oltre che per rappresentare altri eventi come la ricarica della batteria e la riproduzione musicale.

Altre caratteristiche includono la possibilità di mostrare l’isola in molte posizioni sullo schermo come in basso per un’interazione più facile, poiché basta toccare l’isola per eseguire attività come catturare uno screenshot, aprire l’app della fotocamera frontale, il menu delle app recenti, riprodurre e mettere in pausa la musica e controllare la suoneria.

L’isola non si sovrappone al contenuto della barra di stato, ma lo nasconde con lo stesso colore dell’app corrente per una visualizzazione ordinata mantenendo l’orologio visibile, inoltre l’app supporta anche tutti i tipi di notch.

NotiGuy – Dynamic Notch è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali necessari per sbloccare tutte le funzionalità ed è reperibile nel Play Store di Google utilizzando il badge che trovate sotto al video dimostrativo. Per l’installazione è necessario Android 9.0 o versioni successive.

