Alcuni televisori possono essere controllati da Nest Hub e finalmente il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di arricchire l’app Google Home con un sistema di controlli basati sul tocco.

Ricordiamo che nei mesi scorsi Google ha reso noto di essere al lavoro per implementare un sistema di controlli riprogettato per i dispositivi domestici intelligenti più diffusi nell’app Google Home e ciò riguardava in particolare device come i ventilatori, i purificatori d’aria, gli aspirapolvere e le TV.

Ebbene, tale nuovo sistema si è esplicato in una serie di piccole modifiche visive introdotte nella pagina di controllo di un dispositivo.

Ecco come cambia l’app Google Home

Stando alle segnalazioni di alcuni utenti che possiedono TV compatibili con Google Assistant, l’app Google Home offre ora un sistema di controlli full touch e ciò comprende tasti per la gestione del volume, per accendere e spegnere il device, per avviare la riproduzione o metterla in pausa, per scegliere il canale e per la sorgente.

Si tratta dello stesso modello degli smart speaker non Cast, con un grande interruttore per il volume e pillole che ospitano tutto il resto, fatta eccezione per la riproduzione e la messa in pausa.

Questi controlli potrebbero essere già disponibili su Nest Hub ma ora arrivano anche sull’app Google Home (in particolare, vi sono segnalazioni da parte di possessori di TV di Samsung e LG che hanno preso parte al Programma Preview dell’app Google Home).

Tale funzionalità, ad ogni modo, al momento attuale non è disponibile a livello globale e non vi sono informazioni su quando sarà implementata per tutti gli utenti.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di questa applicazione potete fare riferimento all’apposita pagina di APK Mirror (la trovate seguendo questo link).

La versione stabile di app Google Home per Android può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: