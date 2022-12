Mistertea, la prima realtà tutta italiana a portare nel Bel Paese il bubble tea nel 2016, annuncia la disponibilità della nuova applicazione disponibile per Android e iOS. L’app Mistertea Bubble Tea offre un nuovo modo per rimanere aggiornati sul mondo Mistertea e la possibilità di accedere a molti vantaggi, come offerte ed eventi esclusivi, oltre a sorprese dal proprio negozio di Bubble Tea preferito, come ricevere in omaggio il Bubble Tea più amato il giorno del proprio compleanno.

Mistertea lancia la sua nuova app all’insegna di gamification e rewards

L’applicazione permette di avere sempre a portata di mano il menu Mistertea, completare divertenti missioni per raccogliere punti e sconti e nell’eventuale indecisione scegliere in modo divertente cosa bere in base al proprio umore.

Il menu aggiornato è perfetto per scegliere la colazione, il pranzo, la merenda e anche la cena con semplicità e praticità in qualsiasi luogo e momento. Raccogliere punti e vincere le sfide sarà anche divertente oltre che conveniente e i vantaggi saranno subito spendibili in tutti gli store Mistertea.

Mistertea Bubble Tea è disponibile per Android gratuitamente ed è rintracciabile nel Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è necessario Android 8.0 o versioni successive.

