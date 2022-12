La gamma di smartphone POCO si prepara a registrare diverse novità nel corso del 2023. In arrivo, infatti, ci sono diversi nuovi modelli che, come da tradizione, saranno delle dirette evoluzioni di altri smartphone di casa Xiaomi e, in particolare, del brand Redmi. Alcuni nuovi modelli in arrivo per POCO saranno commercializzati anche in Europa dove il brand ha riscosso un buon successo nell’ultimo anno grazie, soprattutto, ad un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Secondo gli ultimi leak, in arrivo ci sarebbe il top di gamma POCO F5 Pro che, come per i suoi predecessori, punterà ad offrire un elevato livello di prestazioni ad un prezzo decisamente accessibile. Lo smartphone dovrebbe essere un rebrand del Redmi K60. Da notare, inoltre, che POCO sembrerebbe avere già in cantiere la nuova serie POCO X5. In questo caso, la base di partenza sarà la serie Redmi Note 12 e le varianti in arrivo sarebbero almeno due. Vediamo i dettagli completi:

I nuovi smartphone POCO in arrivo ad inizio 2023: ci sono F5 Pro e la serie X5

Il 2023 sarà un anno pieno di novità per POCO. Il brand di casa Xiaomi, infatti, si prepara a rinnovare la sua gamma di smartphone sfruttando al massimo i modelli già realizzati dall’azienda per la gamma Redmi. Già nel corso delle prime settimane del 2023 sono in arrivo almeno tre novità per POCO. Ecco i dettagli:

POCO F5 Pro sarà il nuovo top di gamma del brand: avrà lo Snapdragon 8 Plus Gen 1

Andiamo con ordine e partiamo dal nuovo POCO F5 Pro. Lo smartphone, come anticipato in precedenza, sarà un rebrand del Redmi K60. Secondo le prime informazioni, POCO non ha in programma un POCO F5 e non realizzerà, almeno per il momento, una sua versione del Redmi K60 Pro. Di conseguenza, lo smartphone arriverà sul mercato con il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Il chip sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage, fino ad un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di storage.

Da segnalare, inoltre, la presenza di una batteria da ben 5.500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone supporterà anche la ricarica wireless, in questo caso fino a 30 W. La scheda tecnica dello smartphone includerà anche un display da 6,67 pollici con pannello OLED con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo POCO F5 Pro potrà contare su di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore da 2 Megapixel per le macro.

Da notare anche una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Come da tradizione, quindi, il comparto fotografico non rappresenterà il riferimento del progetto che punterà a sorprendere per quanto riguarda il livello di prestazioni. Tra le specifiche ci sarà anche un sensore di impronte sotto al display. Il sistema operativo sarà Android 13. Il nuovo POCO F5 Pro potrebbe arrivare anche in Italia nel corso della prima metà del 2023. Il lancio europeo dello smartphone potrebbe caratterizzato da un prezzo di partenza inferiore ai 500 euro. Sulla questione, in ogni caso, sarà necessario attendere le prossime settimane.

POCO rinnoverà anche la fascia media con la nuova serie X5 ed un’interessante variante Pro

A completare la gamma di novità dei primi mesi del 2023 per POCO troveremo la serie X5 che comprenderà due smartphone. In arrivo ci sarebbero il POCO X5 ed il POCO X5 Pro, entrambi dotati del supporto 5G. I due smartphone rappresenteranno la nuova proposta del brand per la fascia media. Il POCO X5 dovrebbe essere un rebrand del Redmi Note 12 5G con cui dovrebbe condividere l’intero firmware. Lo smartphone dovrebbe, quindi, poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 695, chip già utilizzato da numerosi smartphone nel corso del 2022.

A completare le specifiche tecniche troveremo un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre ad una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Lo smartphone potrebbe avere solo due fotocamere posteriori con un sensore principale da 48 Megapixel ed un sensore di profondità da 2 Megapixel. Lato software ci sarà Android 13 con il firmware che sarà identico a quello del Redmi Note 12.

Molto più interessante, invece, è il progetto del POCO X5 Pro. Lo smartphone in questione dovrebbe, infatti, essere un rebrand del Redmi Note 12 Pro Speed Edition appena svelato in Cina. Questo smartphone può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 778G supportato da varie combinazioni di RAM e storage (fino a 12 GB di RAM e 256 GB di storage) e da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Per quanto riguarda il comparto fotografico dovrebbe esserci spazio per una tripla camera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. Il display sarà da 6,67 pollici con pannello AMOLED con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Sia il POCO X5 che il POCO X5 Pro potrebbero arrivare anche in Italia. In questo caso, considerando i listini dei precedenti modelli POCO, possiamo ipotizzare prezzi tra i 200 ed i 300 euro. Con il giusto posizionamento, il POXO X5 Pro potrebbe diventare rapidamente un riferimento della fascia media grazie all’ottimo SoC e ad un comparto tecnico completo sotto tutti i punti di vista. Maggiori dettagli arriveranno nel corso delle prossime settimane.

