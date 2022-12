Il 2023 inizierà con diverse novità per Motorola che si prepara ad arricchire la sua gamma di smartphone per la fascia media con l’arrivo di almeno due varianti della famiglia Moto G. In rampa di lancio, infatti, ci sono il Moto G53 ed il Moto G73, entrambi dotati del supporto 5G. I due smartphone, entrambi in uscita direttamente con Android 13, si avvicinano sempre di più al debutto e stanno iniziando a ricevere diverse certificazioni in questi giorni. Vediamo gli ultimi aggiornamenti sui due nuovi progetti di casa Motorola.

I nuovi Motorola Moto G53 e G73 iniziano a ricevere le certificazioni necessarie per il debutto

Il Motorola Moto G53 5G si caratterizza per il numero di modello XT233-2 mentre il Moto G73 5G può contare sul numero di modelli XT2337-2. Entrambi i modelli sono appena stati inclusi nel database TDRA che rappresenta un’importante conferma in merito ad un debutto sempre più vicino. Da notare, inoltre che il G53 è stato avvistato, nelle varianti XT2335-1 e XT2335-2, anche all’interno dei database di EEC e FCC mentre il G73 ha ricevuto la certificazione dal Bureau of Indian Standards e dall’European Commission.

Nel corso degli ultimi giorni, quindi, i nuovi Motorola Moto G53 e G73 hanno compiuto alcuni passi preliminari importanti in vista dell’arrivo sul mercato che, a questo punto, potrebbe concretizzarsi entro la fine del primo trimestre del 2023, anche in Europa. Lo scenario più realistico vede un debutto contemporaneo dei due nuovi smartphone che andranno ad arricchire l’offerta di Motorola per la sempre affollatissima fascia media del mercato.

Specifiche e prezzo: le ultime sui nuovi Moto G

Sul Moto G53 5G, in particolare, circolano da tempo diverse indiscrezioni in merito alle specifiche tecniche. Lo smartphone dovrebbe riprendere buona parte della scheda tecnica della sua controparte destinata al mercato cinese. Alla base del progetto dovrebbe esserci, quindi, il SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1, nuova proposta con cui Qualcomm punta a rafforzare la sua presenza nella fascia medio-bassa del mercato. Il SoC sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh e da varie combinazioni di RAM e storage (l’effettiva quantità di memoria RAM e i storage potrebbe variare in base al mercato di commercializzazione).

Lo smartphone potrà contare su di un ampio display OLED che dovrebbe presentare una diagonale di 6,6 pollici ed una risoluzione Full HD+ con refresh rate massimo di 90 Hz. A completare le specifiche ci sarà una tripla fotocamera posteriore con un sensore principale da 50 Megapixel. Gli altri due sensori dovrebbero essere un ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore da 2 Megapixel di scarsa rilevanza. Spazio anche per una fotocamera anteriore da 16 Megapixel e per il sistema operativo Android 13.

Al momento, ci sono meno informazioni per il Moto G73 ma, come già avvenuto con le precedenti generazioni, possiamo aspettarci specifiche leggermente potenziate rispetto al Moto G53. Di conseguenza, lo smartphone potrebbe integrare un SoC più potente e una dotazione di RAM e storage più ricca. Possibile anche un miglioramento per il comparto fotografico, con sensori di fascia superiore. Praticamente certa la presenza di Android 13 al lancio.

Per il Moto G53 5G, così come per il Moto G73 5G, non dovrebbero esserci grosse sorprese per quanto riguarda il prezzo di vendita. Entrambi gli smartphone dovrebbero arrivare sul mercato italiano nel corso della prima parte del 2023. Per quanto riguarda il G53 possiamo aspettarci un prezzo di listino intorno ai 300 euro mentre per il G73 ci sarà un listino leggermente superiore, ma quasi sicuramente inferiore ai 400 euro. Come da tradizione, l’effettivo prezzo di vendita dei due smartphone sarà inferiore di almeno 50 euro. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.

In copertina Motorola Moto G52