Nel corso dell’evento programmato per il mercato cinese REDMAGIC, brand per il gaming di Nubia, ha annunciato il top di gamma REDMAGIC 8PRO, anche in versione Pro+, con diversi accorgimenti hardware e software per gli amanti del gaming mobile impegnativo. Nell’occasione dell’evento vi è stato spazio anche per correlato accessorio da gaming in forma di controller che trasforma il device in una sorta di Nintendo Switch.

Il design di REDMAGIC 8PRO

Gli smartphone della serie REDMAGIC 8PRO hanno un display contenuto tra cornici sottili (1,48 mm ai lati, 1,68 mm in alto, 2,28 mm in basso) con fotocamera anteriore e scanner per le impronte digitali nascosti sotto il display. Il retro è in vetro AG opaco in una versione, o trasparente in un’altra variante in modo da lasciar intravedere le componenti tra cui una ventola con illuminazione RGB. Non mancano i pulsanti dorsali con frequenza di campionamento del tocco a 520Hz.

Le specifiche di REDMAGIC 8PRO

Il display è un pannello OLED da 6,8 pollici con risoluzione da 2480 × 1116 pixel, 120 Hz di frequenza di aggiornamento, 960 Hz come frequenza di campionamento del tocco, 1.300 nits di picco come luminosità, e supporto al 100% dello spazio colore DCI-P3. Altri dettagli tecnici in merito al display palesano un rapporto schermo-corpo del 93,7% grazie a cornici da 1,48 mm ai lati, da 1,68 mm in alto, e da 2,28 mm in basso. Lo scanner per le impronte digitali è posto sotto il display e rileva anche la frequenza cardiaca.

Anteriormente opera un sensore OmniVision OV16E1Q da 16 megapixel posizionato sotto al display, mentre nella parte posteriore sono allineati verticalmente tre sensori, tra cui quello principale da 50 megapixel (Samsung S5KGN5 da 1/1,57”), quello ultra grandangolare da 8 megapixel con FoV da 120 gradi e quello per le macro da 2 megapixel (Gekko Micro GC02M1). La sezione sonora conta su due speaker stereo, tre microfoni, presa jack da 3.5 mm e tecnologia Qualcomm Snapdragon Sound (latenza a 48 ms e audio lossless a 96 kHz). Le vibrazioni sono assicurate da un doppio motore lineare sull’asse X.

Il chipset Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm scelto per la serie REDMAGIC 8PRO si avvale di memorie RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0. Le ottimizzazioni del sistema GPU Magic adeguano il frame rate a vari scenari. Ulteriori miglioramenti prestazionali sono ottenuti dal chip autoprodotto Red Core 2, che si occupa di perfezionare la vibrazione, il funzionamento dei tasti dorsali, gli effetti di illuminazione, e quelli sonori.

Nel sistema di raffreddamento Magic Cooling ICE 11.0 opera invece una camera di vapore 3D a doppia pompa estesa a 2068 mm³, un sistema a base di grafene a 10 strati posto sotto il display e una ventola. In questo modo è possibile ridurre la temperatura superficiale del dispositivo di ben 16 gradi, un risultato davvero importante.

REDMAGIC 8PRO ha una batteria da 6.000 mAh che si carica completamente in 35 minuti, grazie alla tecnologia di ricarica rapida a 80 W offrendo fino a 47 ore di autonomia. Il modello Pro+ riduce la batteria a 5.000 mAh, ma dispone di una carica rapida a 165 W, che permette di fare il pieno in appena 14 minuti. Per quanto riguarda la connettività spiccano Wi-Fi 6, 5G SA/NSA, Dual SIM, NFC, GPS a doppia frequenza, connettore USB Type-C e Bluetooth 5.3, mentre l’interfaccia che riveste Android 13 è la Red Magic OS 6.0.

I prezzi e la disponibilità

In vendita dal 28 Dicembre, la serie REDMAGIC 8PRO può essere già preordinata da oggi per il mercato cinese, questi i prezzi delle due carianti e dei relativi tagli di memoria:

REDMAGIC 8PRO 8-128 GB: 3.999 yuan (circa 540 euro)

REDMAGIC 8PRO 8-256 GB: 4.399 yuan (circa 594 euro)

REDMAGIC 8PRO 12-256 GB: 4.799 yuan (circa 649 euro)

REDMAGIC 8PRO Deuterium Transparent Edition (12 – 256 GB): 4.999 yuan (circa 676 euro)

REDMAGIC 8PRO+ 12-256 GB: 5.199 yuan (circa 703 euro)

REDMAGIC 8PRO+ 16-512 GB: 5.799 yuan (circa 784 euro)

REDMAGIC 8PRO+ Deuterium Transparent Edition (12-256 GB): 5.399 yuan (circa 730 euro)

REDMAGIC 8PRO+ Deuterium Transparent Edition (16-512 GB): 5.999 yuan (circa 811 euro)

REDMAGIC 8PRO+ Deuterium Transparent Edition (16 GB – 1 TB): 6.999 yuan (circa 946 euro)

Il controller da gioco REDMAGIC Shadow Blade nel quale va inserito lo smartphone in questione costa di 499 yuan (circa 67 euro), scontati inizialmente a 399 yuan (circa 53 euro).