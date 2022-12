Nonostante l’enorme impegno del team di sviluppatori di Google volto a ottimizzare tutte le applicazioni del colosso di Mountain View e a garantire agli utenti un’esperienza sempre migliore, di tanto in tanto non manca qualche bug e l’ultimo esempio a tal proposito ci viene fornito da Google Calendar.

Si stanno moltiplicando in Rete, infatti, le segnalazioni degli utenti relative a un bug di Google Calendar a causa del quale il popolare servizio sta creando eventi casuali che derivano da messaggi Gmail non correlati.

Un bug di Google Calendar sta creando qualche problema

Stando a quanto si apprende, negli ultimi giorni Google Calendar ha iniziato a mostrare degli eventi giornalieri creati casualmente sulla base di messaggi Gmail che non si riferiscono necessariamente a un evento specifico.

Non sembra che esista uno schema ben preciso per l’apparizione di questo bug ma pare che le e-mail con le date menzionate possano essere uno dei fattori che lo generano.

Tanto per fare un esempio, un evento creato a causa di questo bug è quello intitolato “U.S. Financial Privacy Notice”, che si presenta come un evento del calendario che dura tutto il giorno, accompagnato da una notifica di promemoria sugli smartphone Android con lo stesso titolo.

Stando a quanto è stato riscontrato dallo staff di 9to5Google, pare che anche le newsletter siano in grado di generare questo tipo di eventi a causa di tale bug.

Allo stato attuale la causa esatta di questo bug non è ancora chiara ma, in attesa del fix da parte del team di sviluppatori del colosso di Mountain View, una soluzione fai-da-te è già disponibile ed è piuttosto semplice: è sufficiente, infatti, entrare nel menu delle impostazioni di Google Calendar e quindi accedere alla sezione Eventi da Gmail, ove c’è l’apposita opzione “Aggiungi automaticamente eventi da Gmail al mio calendario” che, se disattivata, dovrebbe eliminare il bug in modo immediato.