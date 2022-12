Nel corso dell’ultimo decennio molte aziende nel settore della tecnologia si sono divertite a prendere in giro Apple per via della sua influenza sul mercato tech e del suo status di brand apparentemente inarrivabile i cui prodotti e ideali sono considerati quasi dei dogmi dai fedelissimi utenti. Quando pensiamo al brand rivale per eccellenza del colosso di Cupertino viene alla mente Samsung, il produttore che più di tutti ha giovato nello schernire l’azienda americana contribuendo a creare un vero e proprio dualismo.

Lo spot satirico di Samsung ai danni di Apple è ormai una tradizione

Gli spot pubblicitari irriverenti ebbero inizio in concomitanza del lancio di iPhone 5 (2012) e del famigerato antenna-gate (un problema causato dal redesign dell’iPhone 5 e conseguente disposizione delle antenne lungo il bordo laterale del telefono che comportava la perdita di segnale di rete se impugnato in un modo specifico) che Samsung decise di irridere indirettamente in una campagna pubblicitaria del proprio Samsung Galaxy S in cui la scritta “Hello” integra le tacche di segnale presenti sullo smartphone.

Peraltro, parlando di spot pubblicitari satirici nei confronti di iPhone, è impossibile non menzionare quello dedicato a iPhone X e al suo iconico notch che fa la comparsa sul taglio di capelli di un utente in fila per acquistarlo con l’intento di schernirne la cieca fede nei confronti del brand californiano e a esaltare la stranezza della tacca.

Va anche menzionato che alcune tra le prese in giro di più recente memoria hanno finito per ritorcersi contro il brand coreano come l’assenza del foro per il jack delle cuffie da 3,5 mm o la rimozione del carica batterie dalle confezioni di vendita degli iPhone. Decisioni inizialmente derise da Samsung ma in seguito adottate per i propri smartphone.

Nel corso dell’ultimo lustro, il produttore coreano non è riuscito più a smettere di punzecchiare al momento più opportuno l’iPhone esaltando, ovviamente, i propri prodotti considerati più futuristici e all’avanguardia come nel caso degli schermi pieghevoli.

L’ultima presa in giro vede protagonisti i pieghevoli

Ebbene, il ciclo di prese in giro ai danni di Apple sembra destinato a continuare ancora a lungo come testimoniato dall’ultima iniziativa di Samsung in tal senso. L’azienda ha infatti pubblicato un nuovo spot sul social cinese Weibo ambientato in uno stadio di calcio in cui i fan, rappresentati da Galaxy Z Flip 4, sono intenti nel ricreare la famosa “Ola” – la coreografia tipica degli eventi sportivi internazionali – fatta eccezione per alcuni di loro (verosimilmente iPhone) i quali sono impossibilitati nel gesto a causa della mancanza di uno schermo pieghevole che li costringe a rinunciare a malincuore.

Samsung MOCKS Apple not having a folding phone in a new ad posted to Weibo ‼️😳 pic.twitter.com/TtNc3UAPJS — AppleTrack (@appltrack) December 21, 2022

La pubblicità, per via del mercato di destinazione, è caratterizzata da uno stile stravagante e bizzarro che riesce nell’intento di schernire l’iPhone, quasi emarginandolo dal resto a causa del proprio form-factor fin troppo tradizionale.

Samsung si può probabilmente considerare il capostipite della categoria dei foldable avendo sperimentato con gli schermi pieghevoli su uno smartphone con largo anticipo rispetto alla concorrenza tanto da arrivare a rilasciare prodotti completi e maturi come Galaxy Z Flip 4 (qui la nostra ri-prova dopo 3 mesi di utilizzo) e Galaxy Z Fold 4 (qui la nostra analisi dopo 3 mesi di utilizzo). Dall’altra sponda dell’oceano, Apple, come sua consuetudine, ha scelto un approccio più cauto ma è indubbio che abbia accumulato un considerevole ritardo nei confronti del rivale.

Nel frattempo, stando agli ultimi rumor ad opera di Ross Young e The Elec, il brand sarebbe al lavoro su un MacBook con schermo pieghevole e un foldable con il quale sostituire l’iPad mini anche se il lancio di entrambi pare sia previsto non prima del 2025.

Staremo a vedere che approccio sceglierà Apple per il suo primo dispositivo pieghevole, fino ad allora siamo sicuri che gli spot satirici di Samsung non tarderanno ad arrivare.

