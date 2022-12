Una delle funzionalità più utili negli smartphone Huawei è indubbiamente Petal Search che, come recita il sito ufficiale: “mette il mondo nel palmo della tua mano. Trova tutto ciò che vuoi con ricerche rapide, sicure e di ampio respiro, arricchite da una vasta gamma di servizi aggiuntivi”. Petal Search, infatti, è più di un motore di ricerca, si potrebbe quasi dire che cerca soluzioni a qualsiasi cosa gli si chieda, come ad esempio fare shopping, cercare il volo più economico, cercare applicazioni di terze parti e tanto altro.

5 cose che puoi fare con Petal Search

Cercare nuove applicazioni

Petal Search nasce soprattutto per l’esigenza di reperire da fonti sicure applicazioni di terze parti ancora non disponibili sullo store ufficiale di Huawei, ovvero AppGallery. Ad esempio è facilissimo installare WhatsApp, YouTube e Instagram tramite Petal Search perché basta cercare i singoli nomi e premere il pulsante a fianco Installa. Una procedura guidata di due passaggi vi permetterà quindi di scaricarla sul telefono in modo sicuro e procedere subito alla configurazione.

In alternativa, se siete in cerca di ispirazione, è possibile accedere a Petal Search, cliccare la voce Applicazioni e scoprirne quindi di nuove.

Cercare prodotti e fare acquisti

Petal Search è un vero e proprio motore di ricerca di prodotti e, occasionalmente, anche un comparatore prezzi per scoprire dove acquistare un determinato prodotto al prezzo più basso in rete. È una funzionalità molto comoda perché in pochi click permette non solo di acquistare ma anche di risparmiare.

Inoltre, utilizzando la funzione Fotocamera di Petal Search, possiamo cercare i prodotti da acquistare semplicemente fotografandoli. Sarà l’applicazione stessa ad occuparsi del riconoscimento dell’oggetto e trovarne di simili in rete.

Organizzare un viaggio

Petal Search permette di acquistare voli direttamente in app ma soprattutto di confrontare i prezzi tra le varie compagnie. È sufficiente cercare “voli per Lanzarote” per vedere subito a colpo d’occhio i migliori prezzi per raggiungere tale località. Attraverso Petal Maps poi si possono scoprire i locali e i ristoranti nelle vicinanze o ancora attrazioni imperdibili per arricchire la propria esperienza di viaggio.

Leggere le ultime notizie

Restare aggiornati in tempo reale è importante e Huawei lo sa, per questo ha integrato in Petal Search una comoda funzione di aggregatore delle notizie di rilievo da scorrere all’infinito. È possibile scorrere il feed principale che ovviamente è personalizzato in base ai nostri interessanti ma anche sfogliare le notizie passando da una categoria all’altra. Ad esempio: Sport, News dall’Italia, Tendenze, Intrattenimento, Business, Salute, Mondo e tante altre.

Cliccando i 3 punti a fianco di ciascuna notizia possiamo poi scegliere di farci suggerire meno notizie simili, bloccare eventuali editori oppure gestire i propri interessi così da ottimizzare le proposte di Petal Search.

Per le notizie locali è da segnalare l’integrazione di partner locali come Triboo. Partnership che sta portanto a risultati molto positivi, come racconta Giangiacomo Corno, CEO T-Mediahouse S.r.l. per Triboo: “Siamo molto orgogliosi della partnership con Huawei, tutti i nostri siti si sono integrati facilmente con le loro soluzioni dedicate e oggi tutti gli utenti Huawei potranno facilmente leggere, tramite Petal, i contenuti premium che pubblichiamo quotidianamente in ambito finanziario, business, nel mondo del food, dell’automotive e dell’entertainment. Triboo è da sempre un editore digital attento alle novità e oggi Huawei offre una soluzione unica e di assoluto valore qualitativo e quantitativo, con un numero di utenti sempre più in crescita sul loro ecosistema integrato.”.

Tradurre del testo con la fotocamera

Quando si è in viaggio può capitare di avere problemi con la lingua locale. L’inglese è un’ancora di salvezza ma non sempre, soprattutto quando si è in luoghi poco urbanizzati. Se dunque vogliamo tradurre un menu al ristorante o un cartello mentre si sta passeggiando, la funzione di traduzione del testo da una foto di Petal Search può venire in aiuto.

È sufficiente aprire Petal Search, cliccare l’icona della fotocamera in alto a destra, scorrere a sinistra fino ad arrivare a “Traduzione“, scattare la foto e aspettare qualche secondo. La magia è compiuta: in sovraimpressione al testo in lingua originale comparirà la traduzione in Italiano, o qualsiasi altra lingua. Comoda e ben funzionante.

Petal Search è insomma molto di più di un semplice motore di ricerca, permette di ampliare le funzionalità dello smartphone e di risolvere molte situazioni di vita quotidiana risultando un valido supporto. Se avete uno smartphone Huawei, vale la pena usarla come punto di riferimento per qualsiasi esigenza.