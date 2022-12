Man mano che Android 13 sbarca su sempre più device scopriamo alcune delle novità che tale aggiornamento porta con sé e una di queste è rappresentata dall’arrivo di un’applicazione, un tempo esclusiva dei modelli della serie Google Pixel, sui telefoni di altri produttori: stiamo parlando dell’app Personal Safety.

Sugli smartphone Google Pixel l’app Personal Safety (o Emergenze Personali) include una suite completa di funzionalità progettate per consentire agli utenti di essere preparati in caso di “disastri” di ogni genere: permette, infatti, di aggiungere (e modificare) informazioni mediche critiche, assegnare contatti di emergenza, ricevere avvisi per eventuali crisi nelle vicinanze e su alcuni dispositivi persino chiedere aiuto quando viene rilevato un incidente in auto.

Android 13 porta con sé una sorpresa

Disponibile originariamente in esclusiva per gli smartphone della serie Google Pixel, questa applicazione è stata inclusa da Google tra quelle opzionali che gli altri produttori di smartphone possono aggiungere con Android 13.

E, così come è stato messo in evidenza da Mishaal Rahman, ci sono già oltre 10 smartphone che con Android 13 hanno ricevuto anche l’app Personal Safety. Questo è l’elenco:

Nothing Phone (1)

Sony Xperia 5 IV

Sony Xperia 1 IV

iQOO 7

iQOO 8 Pro

iQOO 9 SE

iQOO 9 Pro

iQOO 9T

iQOO I2202

iQOO 11

iQOO Neo7

Vivo X80 Pro

Vivo X90

Vivo X90 Pro

Nonostante sia Samsung a poter vantare al momento il maggior numero di smartphone aggiornati ad Android 13, in questo elenco non ne troviamo nemmeno uno del colosso coreano, che probabilmente per ora non intende includere l’app Personal Safety tra quelle preinstallate.

L’esperienza effettiva di utilizzo di Personal Safety su questi telefoni pare sia semplice e simile a quella dell’app sui Google Pixel (prima di Android 13): invece di apparire come un’applicazione dedicata, gli utenti possono accedere ad essa tramite il menu delle Impostazioni, nella sezione “Sicurezza ed emergenza”.

Al momento, tuttavia, non è supportata dagli smartphone non Google Pixel la funzionalità più interessante dell’app Personal Safety, ossia la capacità di rilevamento automatico degli incidenti automobilistici.

L’app Personal Safety per Android è disponibile nel Google Play Store: